12 января 2026 в 12:51

Нарколог предупредила о неочевидных последствиях употребления алкоголя

Нарколог Клименко: алкоголь может вызывать бессонницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Алкоголь может способствовать развитию бессонницы, рассказала aif.ru и. о. директора Национального научного центра наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко. Она отметила, что, несмотря на седативное действие, этанол приводит к нарушениям выработки «гормона сна» — мелатонина.

Нарколог рассказала, что при опьянении нарушается чередование циркадных фаз сна. По словам Клименко, под воздействием алкоголя человек почти всю ночь проводит в фазе медленного сна — в таком случае нервная система не успевает восстановиться.

Она отметила, что опьянение также может стать причиной храпа и апноэ, так как под воздействием этанола расслабляются мышцы шеи, гортани и носоглотки. Нарколог подчеркнула, что это может усугубить токсическое влияние алкоголя.

Ранее терапевт Светлана Бурнацкая рассказала, что алкоголь многократно повышает риск переохлаждения зимой. По ее словам, безопаснее перед выходом на холод пить теплые безалкогольные напитки и поддерживать энергетический запас.

алкоголь
наркологи
последствия
бессонница
