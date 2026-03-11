Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 07:05

Врач развеяла популярный миф о пользе вина

Нарколог Саунова: снижение холестерина при употреблении вина является мифом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Распространенное мнение, что вино помогает снизить уровень холестерина, является заблуждением, заявила NEWS.ru психиатр-нарколог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Марина Саунова. По ее словам, регулярное употребление этого алкогольного напитка приносит организму больше вреда, чем пользы.

Если говорить о потенциальной пользе красного вина, она существует только при редком строго умеренном употреблении: один бокал в месяц при отсутствии противопоказаний, таких как беременность, заболевания печени, сердечно-сосудистые болезни. В этом случае антиоксиданты могут снижать окислительный стресс и слегка улучшать липидный профиль крови. Но на практике эффект минимален и не перевешивает риски регулярного употребления, — поделилась Саунова.

Она предупредила, что даже легкие и фруктовые вина могут негативно влиять на ЖКТ, сердце, мозг и эндокринную систему. По словам врача, хотя такие напитки считаются безопасными из-за своего натурального происхождения, исследования указывают на содержание высокой концентрации сахара и этанола. Она пояснила, что это усиливает нагрузку на печень и поджелудочную железу.

Исследования по метаболизму алкоголя и сахара показывают, что сочетание этанола и легкоусвояемых углеводов повышает риск развития неалкогольной жировой болезни печени, инсулинорезистентности и ожирения даже при умеренном потреблении. Другой аспект — фруктовое вино часто вызывает более быстрый рост уровня сахара в крови, чем сухое вино, что повышает окислительный стресс и воспалительные реакции сосудов, — заключила Саунова.

Ранее нарколог Андрей Тюрин заявил, что алкогольные напитки воздействуют на рецепторы ГАМК — ключевого тормозного нейромедиатора мозга, временно улучшая самочувствие при стрессе. Однако, по его словам, при снижении уровня алкоголя в крови наступает «откат».

