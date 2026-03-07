Нарколог предупредил об опасности лечения стресса бокалом вина Нарколог Тюрин: алкоголь не избавляет от стресса, а усиливает его

Алкоголь влияет на рецепторы ГАМК — основного тормозного нейромедиатора мозга, вызывая временное улучшение состояния при стрессе, рассказал нарколог Андрей Тюрин в беседе с Lenta.ru. Однако, по его словам, когда уровень спирта в крови начинает снижаться, происходит «откат».

Как только уровень алкоголя в крови начинает падать, происходит «откат». Нервная система в попытках сохранить равновесие высвобождает накопленные нейромедиаторы возбуждения. Человек просыпается не просто с похмельем, а с состоянием, которое врачи называют рикошетной тревогой. То есть спиртное не снимает стресс, а, наоборот, усиливает его, — поделился эксперт.

Тюрин подчеркнул, что типичные симптомы «нервного похмелья» не ограничиваются лишь интоксикацией, обезвоживанием и головной болью, но также включают значительное повышение уровня гормона кортизола. Врач предупредил, что регулярное использование алкоголя для снятия стресса может способствовать формированию алкогольной зависимости.

Ранее психиатр-нарколог Антон Рудковский сообщил, что при запое мозг человека функционирует в условиях нейрохимического дисбаланса. В этом состоянии нарушается равновесие между тормозными и возбуждающими системами, что вызывает хроническое перевозбуждение. Оно проявляется через тревожность, тремор, скачки артериального давления, бессонницу и внутреннее напряжение.