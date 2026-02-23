Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 09:18

Россияне рассказали, как борются со стрессом

Большинство россиян борются со стрессом прогулками на свежем воздухе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Прогулки на свежем воздухе являются самым популярным методом борьбы со стрессом среди жителей России, передает ТАСС. 46% респондентов отметили, что гуляют в парке или во дворе, чтобы уменьшить чувство тревоги и усталости.

Сон и соблюдение режима сна (41%) также являются одними из наиболее популярных способов борьбы со стрессом. Помимо этого, россияне смотрят фильмы, читают книги и слушают спокойную музыку (34%), занимаются спортом или легкой физической активностью (29%), а также выполняют дыхательные упражнения или медитируют (22%). Однако 17% респондентов признались, что справляются со стрессом, поедая сладкое.

Ранее реаниматолог, психолог Мария Кривега сообщила, что в периоды стресса и волнения важно уметь справляться с эмоциями. Она порекомендовала использовать технику квадратного дыхания для снижения уровня тревоги. Суть метода заключается в ритмичном дыхании с паузами после вдоха и выдоха, каждый этап должен занимать четыре секунды. Повторять рекомендуется три–пять минут. Это помогает снизить симпатическую активацию и уменьшить частоту сердечных сокращений.

