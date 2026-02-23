Россияне рассказали, как борются со стрессом Большинство россиян борются со стрессом прогулками на свежем воздухе

Прогулки на свежем воздухе являются самым популярным методом борьбы со стрессом среди жителей России, передает ТАСС. 46% респондентов отметили, что гуляют в парке или во дворе, чтобы уменьшить чувство тревоги и усталости.

Сон и соблюдение режима сна (41%) также являются одними из наиболее популярных способов борьбы со стрессом. Помимо этого, россияне смотрят фильмы, читают книги и слушают спокойную музыку (34%), занимаются спортом или легкой физической активностью (29%), а также выполняют дыхательные упражнения или медитируют (22%). Однако 17% респондентов признались, что справляются со стрессом, поедая сладкое.

Ранее реаниматолог, психолог Мария Кривега сообщила, что в периоды стресса и волнения важно уметь справляться с эмоциями. Она порекомендовала использовать технику квадратного дыхания для снижения уровня тревоги. Суть метода заключается в ритмичном дыхании с паузами после вдоха и выдоха, каждый этап должен занимать четыре секунды. Повторять рекомендуется три–пять минут. Это помогает снизить симпатическую активацию и уменьшить частоту сердечных сокращений.