Захарова перечислили самые опасные для россиян страны

Чаще всего соотечественникам требуется помощь дипломатов в Таиланде, Непале, на индонезийском острове Бали и индийском Гоа, заявила в интервью ТАСС представитель МИД РФ Мария Захарова. Эти страны стали основными эпицентрами происшествий с российскими путешественниками.

По словам дипломата, в этих точках чрезвычайные ситуации носят буквально массовый характер, хотя подобные случаи фиксируются по всему миру. В основном речь идет о бытовых проблемах, таких как кражи денег и документов или дорожно-транспортные происшествия.

Российские дипломаты помогают туристам восстановить удостоверения личности, взаимодействуют с местной полицией и больницами, а также при необходимости находят адвокатов и оказывают материальную поддержку. Но есть и действительно тяжелые случаи.

Это обращение к нашим уже ведомствам с предоставлением материалов для того, чтобы уже российские медицинские учреждения выходили на медиков зарубежных в стране пребывания, совместно, — добавила Захарова.

Захарова подчеркнула, что защита прав россиян за рубежом является повседневной работой дипломатов, хотя многие ошибочно связывают эту деятельность лишь с большой политикой. При этом она отметила, что кражи и нападения сейчас, к сожалению, все чаще происходят не только в Азии, но и в западноевропейских странах, США и Латинской Америке.

Ранее стало известно, что Момбаса, Антарктида, Канары, Мехико, Юнгфрау, нацпарк Глейшер и Изола-Сакра вошли в традиционный список направлений, которых путешественникам лучше избегать в 2026 году. Отдых там может быть омрачен проблемами с инфраструктурой, недовольством местных жителей или экологическими рисками.