Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 18:56

Названы семь локаций, куда туристам не стоит соваться в 2026 году

Антарктиду и Канары назвали нежелательными направлениями для отдыха в 2026 году

остров Петерманн/ Антарктида. остров Петерманн/ Антарктида. Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Момбаса, Антарктида, Канары, Мехико, Юнгфрау, нацпарк Глейшер и Изола-Сакра вошли в традиционный список направлений, которых путешественникам лучше избегать в 2026 году, передает американский путеводитель Fodor’s. Отдых там может быть омрачен проблемами с инфраструктурой, недовольством местных жителей или экологическими рисками.

Согласно материалу, в кенийской Момбасе турпоток восстановился после пандемии, но местная инфраструктура с ним не справляется, так как пляжи завалены мусором, а дороги перегружены. Также эксперты советуют отложить поездки в Антарктиду, которую за последний сезон посетили 120 тыс. человек. Ученые опасаются, что массовый туризм повышает риск активации патогенов, способных скрываться в древних льдах.

Канарские острова, принявшие в прошлом году 18 млн гостей, попали в список из-за усталости местного населения. Жители все чаще выходят на митинги против туристического бума. По той же причине путеводитель не рекомендует ехать в Мехико. В перечне также оказались швейцарский регион Юнгфрау, национальный парк Глейшер в США и итальянская Изола-Сакра.

Ранее стало известно, что стоимость въездной визы в Египет возрастет с $25 до 30$ (с 1,9 тыс. до 2,3 тыс. рублей). Новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года.

мир
туризм
советы
направления
опасности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медаль Филиппова, провал Малинина, рекорд Клебо: итоги Олимпиады-2026
Советский «разведчик четырех континентов» Петросян умер в 102 года
Названы возможные сроки удара США по Ирану
«Не самая быстрая пара»: немка Хенниг вышла на связь после исчезновения лыж
Мощный пожар парализовал улицу в центре Москвы
Бойцы элитного полка ВСУ насмерть замерзли при попытке побега с позиций
Сборная США совершила невозможное в финале против Канады
Мужчина открыл огонь по чужому внедорожнику
Названы семь локаций, куда туристам не стоит соваться в 2026 году
Водонаева показала, как выглядит после операции по уменьшению груди
Момент падения ребенка с седьмого этажа в Петербурге попал на видео
В Турции заявили о расплате ЕС из-за позиции по России
В Европе готовятся подложить Трампу свинью
Земфира завершила карьеру? Что известно, как она живет, вернется ли в РФ
Обломки БПЛА нашли рядом с поселком и деревней в Подмосковье
Блогера Яйцеслава объявили в международный розыск после «турне» по Африке
Атака ВСУ на Москву 22 февраля: сколько сбито БПЛА, разрушения, жертвы
Бывшая жена Гуфа вышла замуж за своего «бабку-гадалку»
Военэксперт ответил, смогут ли ВСУ подготовить 250 тыс. новых солдат
Двенадцатый беспилотник перехватили на подлете к Москве
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.