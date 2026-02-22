Названы семь локаций, куда туристам не стоит соваться в 2026 году

Названы семь локаций, куда туристам не стоит соваться в 2026 году Антарктиду и Канары назвали нежелательными направлениями для отдыха в 2026 году

Момбаса, Антарктида, Канары, Мехико, Юнгфрау, нацпарк Глейшер и Изола-Сакра вошли в традиционный список направлений, которых путешественникам лучше избегать в 2026 году, передает американский путеводитель Fodor’s. Отдых там может быть омрачен проблемами с инфраструктурой, недовольством местных жителей или экологическими рисками.

Согласно материалу, в кенийской Момбасе турпоток восстановился после пандемии, но местная инфраструктура с ним не справляется, так как пляжи завалены мусором, а дороги перегружены. Также эксперты советуют отложить поездки в Антарктиду, которую за последний сезон посетили 120 тыс. человек. Ученые опасаются, что массовый туризм повышает риск активации патогенов, способных скрываться в древних льдах.

Канарские острова, принявшие в прошлом году 18 млн гостей, попали в список из-за усталости местного населения. Жители все чаще выходят на митинги против туристического бума. По той же причине путеводитель не рекомендует ехать в Мехико. В перечне также оказались швейцарский регион Юнгфрау, национальный парк Глейшер в США и итальянская Изола-Сакра.

Ранее стало известно, что стоимость въездной визы в Египет возрастет с $25 до 30$ (с 1,9 тыс. до 2,3 тыс. рублей). Новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года.