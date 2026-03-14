Хуже борщевика: ядовитые растения на дачах, от которых лучше избавиться немедленно

На российских дачах, помимо печально известного борщевика, встречается множество других опасных, ядовитых растений, от которых лучше избавиться немедленно.

Особую угрозу представляет болиголов пятнистый — коварный сорняк, который легко спутать с укропом или петрушкой, однако все его части смертельно ядовиты. Распознать болиголов можно по высокому стеблю (до 1,8 метра) с характерными фиолетово-красными пятнами и неприятному «мышиному» запаху при растирании листьев.

Не менее опасен аконит, или борец, который часто выращивают как декоративное растение из-за его красивых фиолетовых соцветий. Он полностью ядовит, особенно корни, а попадание даже небольшого количества сока на кожу вызывает раздражение, ожоги и может привести к поражению центральной нервной системы и параличу.

Ландыш майский, привычный символ весны, также токсичен: его красные ягоды содержат опасные вещества. Белладонна (красавка) с привлекательными фиолетово-черными ягодами крайне токсична, отравление может наступить в течение нескольких часов. Все эти растения хуже борщевика!

