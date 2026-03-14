14 марта 2026 в 22:25

Хуже борщевика: ядовитые растения на дачах, от которых лучше избавиться немедленно

Фото: D-NEWS.ru
На российских дачах, помимо печально известного борщевика, встречается множество других опасных, ядовитых растений, от которых лучше избавиться немедленно.

Особую угрозу представляет болиголов пятнистый — коварный сорняк, который легко спутать с укропом или петрушкой, однако все его части смертельно ядовиты. Распознать болиголов можно по высокому стеблю (до 1,8 метра) с характерными фиолетово-красными пятнами и неприятному «мышиному» запаху при растирании листьев.

Не менее опасен аконит, или борец, который часто выращивают как декоративное растение из-за его красивых фиолетовых соцветий. Он полностью ядовит, особенно корни, а попадание даже небольшого количества сока на кожу вызывает раздражение, ожоги и может привести к поражению центральной нервной системы и параличу.

Ландыш майский, привычный символ весны, также токсичен: его красные ягоды содержат опасные вещества. Белладонна (красавка) с привлекательными фиолетово-черными ягодами крайне токсична, отравление может наступить в течение нескольких часов. Все эти растения хуже борщевика!

Проверено редакцией
дачи
растения
огороды
опасности
Дарья Иванова
