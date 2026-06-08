Сажаете — и сад сияет лиловыми свечами и пурпурными метелками: 5 фиолетовых многолетников

Сажаете — и сад сияет лиловыми свечами и пурпурными метелками: 5 фиолетовых многолетников

Если вы мечтаете о фиолетовом саде, выбирайте неприхотливые многолетники с сиреневыми, лавандовыми и пурпурными цветами, которые растут в любом регионе России.

Русский шалфей (перовския) — он с июля по сентябрь выпускает воздушные лавандово-фиолетовые метелки на прямостоячих стеблях высотой до 90 см, при этом он засухоустойчив, не требует полива и выдерживает морозы.

Флокс шиловидный — весной его стелющиеся побеги сплошь усыпаны мелкими лиловыми или розово-фиолетовыми звездочками, а сизая листва остается декоративной до снега.

Фото: D-NEWS.ru

Гелиотроп с насыщенными темно-синими и фиолетовыми шапками-соцветиями цветет с июня по октябрь и наполняет сад ванильно-медовым ароматом.

Лиатрис колосистая выпускает пушистые фиолетовые свечи, которые распускаются сверху вниз и цветут с июля по август.

Замыкает пятерку платикодон (ширококолокольчик) с крупными сине-фиолетовыми колокольчиками, чьи бутоны похожи на надутые шарики, — он зимует без укрытия даже на Урале и может расти в полутени.

Ранее были названы цветы для посадки вдоль дорожек: сажаете — и бордюры утопают в сиреневых, белых и розовых облаках.