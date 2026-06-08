Словно кто-то выткал на вашей земле персидский ковер с пурпурным узором. Сорт для тех, кто ценит цветы-долгожители

Словно кто-то выткал на вашей земле персидский ковер с пурпурным узором. Сорт для тех, кто ценит цветы-долгожители

Этот сорт камнеломки Арендса — идеальное решение для тех, кто мечтает о красочном, но неприхотливом саде. Его название говорит само за себя: пурпурный ковер расстилается по земле плотным, вечнозеленым покрывалом, которое весной превращается в настоящее море ярких цветов. Это невысокое растение, достигающее в высоту всего 15–20 см, но благодаря своей способности быстро разрастаться, оно может украсить самые «неудобные» уголки сада.

Растение образует плотные куртинки из миниатюрных резных листочков, которые остаются декоративными с середины весны до середины осени. Это настоящая находка для альпийских горок, рокариев и создания мягких бордюров. Камнеломка идеально заполняет пустоты между камнями и служит эффектным фоном для более высоких растений.

Однако настоящее шоу начинается в конце весны. В мае — июне над изумрудным ковром на тонких изящных цветоносах распускаются тысячи мелких звездчатых цветков насыщенного пурпурного или пурпурно-розового цвета. Этот цветочный фейерверк настолько обилен, что за ним почти не видно листвы. Период цветения может варьироваться в зависимости от климата: часто он приходится на июль — август.

Этот неприхотливый и холодостойкий многолетник подойдет даже начинающим садоводам. Он прекрасно чувствует себя как на солнце, так и в полутени, предпочитая влажные, хорошо дренированные почвы. Камнеломка славится своей выносливостью и высокой зимостойкостью.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.