5 многолетников с розовыми цветами: растут в любой точке России, цветут все лето, не нужно укрывать

5 многолетников с розовыми цветами: растут в любой точке России, цветут все лето, не нужно укрывать

Если вы мечтаете о розовом саде, который не потребует от вас постоянного ухода и выдержит любые капризы погоды, выбирайте неприхотливые многолетники, адаптированные ко всем регионам России.

Эхинацея пурпурная — ее крупные розово-пурпурные соцветия украшают сад с июля по сентябрь. Растение выдерживает морозы и засухоустойчиво.

Флокс метельчатый с его пышными ароматными шапками всех оттенков розового цветет с середины лета до осени, а современные сорта устойчивы к мучнистой росе — главному врагу старых флоксов.

Астильба розовая дарит нежные воздушные метелки, которые появляются в июле и сохраняют декоративность более двух месяцев, причем она прекрасно растет в полутени, там, где другие цветы чахнут.

Гвоздика перистая образует плотные сизо-зеленые подушки высотой 20-40 см, усыпанные махровыми душистыми цветками, и выдерживает морозы без укрытия.

Корейская хризантема с крупными махровыми соцветиями цветет с сентября до самых заморозков, радуя глаз, когда в саду уже почти нет других цветов.

Ранее были названы компактные многолетники: растут кустиками до 50 см, не расползаются по участку.