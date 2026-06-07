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07 июня 2026 в 15:30

Распускается в сумерках густыми кистями карминно-красных и пурпурных огней. Многолетник-пламя для красивого сада

Фото: D-NEWS.ru
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Левкой — это больше чем цветок, это настоящий ароматный символ уходящих сумерек, который часто называют ночной фиалкой. Вопреки расхожему мнению, среди множества видов левкоя (Matthiola) встречаются не только однолетние, но и многолетние формы. В отличие от своих однолетних «родственников», многолетние виды, такие как левкой великолепный (Matthiola superba), живут на одном месте несколько лет, образуя аккуратные кустики высотой 20–30 см с изящными прикорневыми розетками опушенных листьев.

В саду многолетний левкой — это не просто растение, а живое украшение. Прямостоячие стебли, покрытые узкими ланцетными листьями, в первой половине лета (в июне-июле) венчают плотные кистевидные соцветия, источающие насыщенный пряно-медовый аромат. Этот запах, напоминающий смесь гвоздики, меда и зелени, особенно сильно раскрывается в вечерние часы, наполняя сад волшебной атмосферой. Палитра окраски цветков поражает разнообразием: белоснежные, кремово-желтые, розовые, сиреневые, пурпурные, карминно-красные и даже голубоватые бутоны создают эффектные контрастные пятна.

Уход за этим многолетником не сложен. Посадите его на солнечном месте с легкой, плодородной почвой и обеспечьте умеренный регулярный полив.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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