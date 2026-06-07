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07 июня 2026 в 16:18

Армянские власти «объявили войну» русским староверам

Mash: русских староверов в Армении хотят согнать с земли ради рудника

Староверы-молокане в армянском селе Лермонтово Староверы-молокане в армянском селе Лермонтово Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Русскую общину староверов-молокан в армянском селе Лермонтово планируют принудительно выселить ради строительства промышленного рудника, сообщает Telegram-канал Mash. Компания «Танд-зут» намерена развернуть новое производство на землях, где с 1844 года компактно проживают потомки переселенцев из Тамбовской и Саратовской губерний.

Местные жители категорически отвергают этот проект и уже объявили властям бойкот. Намеченные общественные слушания сорвались из-за отказа сельчан участвовать в обсуждении. По просьбе представителей общины сотрудники муниципалитета Лермонтово зафиксировали в официальном протоколе позицию жителей, которые не желают появления шахты на своей территории.

После случившегося в село нагрянули чиновники из администрации Лорийской области вместе с представителями партии «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна. Они выдвинули старообрядцам жесткое требование: либо те дают согласие на разработку рудника, либо покидают дома, а русское поселение ликвидируется.

Ранее глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что двусторонние связи между Ереваном и Москвой требуют улучшения и нормализации. По словам дипломата, армянская сторона после завершения парламентских выборов надеется в доброжелательной обстановке обсудить с российскими коллегами накопившиеся проблемы.

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староверы
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