Староверы позвали МЧС на помощь, а потом передумали спасаться В ХМАО группа туристов-староверов попросила помощи у спасателей

Группа из 13 туристов-староверов, находившаяся в труднодоступной тайге Березовского района ХМАО, обратилась к спасателям за экстренной эвакуацией, но позже отменила запрос, рассказали РЕН ТВ в МЧС. Путешественники передвигаются на двух снегоходах с прицепами в районе реки Сосьва.

Когда ведомство уже подготовило вертолет для проведения спасательной операции, группа повторно вышла на связь и заявила, что доберется до безопасного места самостоятельно. Ситуация осложняется суровыми погодными условиями в Югре: в районе Березово сейчас фиксируется сильный ветер и мороз около 20 градусов ниже нуля. Тем не менее туристы приняли решение продолжить путь своим ходом, отказавшись от помощи авиации.

Ранее стало известно, что спасатели ужее четвертый день ведут поиски двух рыбаков, которые пропали 12 февраля в Азовском море в районе урочища Насыр. В управлении МЧС России по Республике Крым сообщили, что было обследовано 132 км берега и 302 кв. км акватории, в том числе проведено три водолазных спуска.