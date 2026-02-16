Судьба пропавших рыбаков остается неизвестной четвертый день МЧС: поиск пропавших в Азовском море рыбаков продолжается

Спасатели четвертый день ведут поиски двух рыбаков, которые пропали 12 февраля в Азовском море в районе урочища Насыр, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым. Всего было обследовано 132 км берега и 302 кв. км акватории, в том числе проведено три водолазных спуска.

По состоянию на 16 февраля поиски продолжаются, — отметили в ведомстве.

Всего в поисковых работах задействованы 135 человек, 17 единиц техники, в том числе беспилотник, семь плавсредств. Других подробностей пока нет.

До этого на льду в Долинском районе Сахалина было обнаружено тело замерзшего рыбака. Мужчину нашли другие любители подледного лова, несмотря на действующие предупреждения об опасности из-за циклона и снежной бури, при которых спасатели накануне уже выводили к берегу заблудившиеся группы.

Ранее в Лахденпохском районе Карелии под лед Ладожского озера провалился мужчина. В ходе операции специалисты из Приозерска обследовали акваторию и нашли полынью, где погибший ушел под воду. Спасатели извлекли тело и доставили его следователям.