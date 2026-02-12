Лыжная прогулка по Ладожскому озеру закончилась трагедией Спасатели нашли тело пропавшего во время прогулки на Ладожском озере мужчины

В Лахденпохском районе Карелии под лед Ладожского озера провалился мужчина, сообщила пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленинградской области. В ходе операции специалисты из Приозерска обследовали акваторию и нашли полынью, где погибший ушел под воду.

Спасатели извлекли тело и доставили его следователям. Обстоятельства случившегося в настоящий момент устанавливаются правоохранителями.

В результате происшествия мужчина погиб, его тело доставили на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае на озере в Яковлевском округе под лед провалился 11-летний мальчик. ЧП произошло на местном водоеме, который жители называют Байкал. По предварительным данным, ребенок оказался в воде, гуляя по непрочному льду.

До этого пресс-служба Минобрнауки Дагестана информировала, что ученик второго класса спас своего сверстника, который провалился под лед озера Ак-Гель во время игры. По информации ведомства, один из мальчиков упал в холодную воду, а второй, участвующий в проекте для младшеклассников «Орлята России», вытащил его на берег.