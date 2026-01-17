Как была создана Дорога жизни для Ленинграда и сколько людей она спасла

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Но подвиг блокадного города не перестает поражать историков, медиков и военных до сих пор. Исследователи изучают события тех лет и не могут дать однозначного ответа, как ленинградцам удалось не только выжить в блокированном городе, но и сохранить культурные памятники, не допустить возникновения эпидемий и продолжать выпуск военной продукции. Важную роль в совершении этого подвига сыграла Дорога жизни, проложенная по льду Ладожского озера. Сегодня расскажем, как был устроен этот путепровод.

Как проходила Дорога жизни в Ленинград на карте

Блокадное кольцо вокруг Ленинграда замкнулось 8 сентября 1941 года. На тот момент в городе оставалось продовольствия, по разным подсчетам, на 3–4 недели. Норма выдачи по карточкам сокращалась день ото дня, а доставка продуктов по воздуху не могла обеспечить продуктами в необходимом объеме 2 млн оставшихся в городе ленинградцев. Было принято решение начать подвоз продуктов, топлива и медикаментов по Ладожскому озеру.

Дорога жизни блокадного Ленинграда в цифрах и фактах Фото: Борис Кудояров/РИА Новости

До ледостава доставку всего необходимого осуществляли на баржах, на узкий участок необорудованного берега, который контролировали попавшие в кольцо вместе с городом советские войска. Дно здесь было не предназначено для таких рейсов, и часть грузов и судов затонула в первые же дни. Однако со временем снабжение по воде было налажено, и за период осенней навигации 1941 года в Ленинград было доставлено порядка 46 тыс. тонн продовольствия. Из города продолжали эвакуировать ленинградцев, однако из-за того, что баржи не были приспособлены к пассажирским перевозкам, суда переворачивались, а люди гибли.

Еще до того как водоемы замерзли, было принято решение прокладывать трассу по льду Ладожского озера, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение блокированного города. Военно-автомобильная дорога № 101, или, как ее окрестили, Дорога жизни, должна была решить несколько задач для Ленинграда:

доставка продовольствия;

поставки медикаментов;

подвоз топлива;

обеспечение связи с Большой землей;

эвакуация жителей;

вывоз производимого на городских предприятиях вооружения.

Как строили и охраняли военно-автомобильную дорогу № 101 — Дорогу жизни Фото: Global Look Press

Изначально предполагалось, что Дорога жизни в осажденном Ленинграде будет начинаться у мыса Осиновец и проходить по льду Ладожского озера до маяка Кареджи со стороны Большой земли. Однако в ноябре 1941 года был выпущен приказ о прокладке дороги через озеро по маршруту мыс Осиновец — острова Зеленцы с разделением путепровода в направлении Кобоны и Лаврово. Длина маршрута насчитывала 30 км. Предполагалось, что здесь после ледостава будет проложена двухполосная трасса шириной 10 м. На льду должны были появиться теплопункты для дозаправки автомобилей и обогрева водителей. От этой идеи пришлось отказаться в пользу безопасности — коридоры движения были разнесены на сотню метров друг от друга, чтобы снизить нагрузку на лед. Кроме того, маршрут дороги несколько раз менялся из-за слабости льда.

Как было устроено движение на маршруте Дороги жизни в Ленинград

Инженеры рассчитали, что для того, чтобы по льду безопасно могла пройти машина с 1 тонной груза, необходима толщина покрова около 20 см. Но сроки поджимали, и 20 ноября со стороны блокадного Ленинграда на Дорогу жизни выехали 350 санных подвод. Толщина льда составляла на тот момент всего 10 см. Обоз благополучно пересек озеро и на следующие сутки вернулся в город с 60 тоннами муки. А 22 ноября по тонкому льду в первый рейс выдвинулась колонна из 60 грузовиков ГАЗ-АА, более известных как «полуторки».

Ледовые трассы для России не были чем-то необычным, однако впервые такая дорога должна была функционировать круглосуточно на протяжении нескольких месяцев, обеспечивая движение для сотен машин и военной техники в двух направлениях под обстрелами. Позиции немцев располагались всего в 15 км от Дороги жизни на Ленинград.

Как проходила Дорога жизни в Ленинград на карте Фото: Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Уже в первые дни функционирования ледовой трассы выяснилось, что благополучное движение автомобилей зависит не только от толщины льда и веса автомобиля. Оказалось, что подледное течение также влияет на движение автоколонн. Так, в случае если скорость движения автомашины вступала в резонанс со скоростью волн подо льдом, велика была вероятность того, что полуторка провалится под воду. Для решения проблемы ленинградские ученые сконструировали прибор прогибограф, который фиксировал колебания льда. Благодаря этому удалось вывести схему безопасного движения для машин — скорость автомобилей должна была быть выше или ниже 35 км/ч, а дистанция между машинами должна была превышать 70 м.

Представляли опасность и частые обстрелы со стороны вражеских позиций: воронки от взрывов быстро затягивались тонким льдом, и водителям невозможно было отличить их от надежного покрова озера. Машины попадали в полыньи и тонули. Именно поэтому шоферы полуторок вели автомобили с открытой водительской дверью или вовсе стоя на подножке кабины: если машина проваливалась под лед, у них был шанс спрыгнуть и спастись.

Дорога жизни блокадного Ленинграда в цифрах и фактах

Дорога жизни обеспечивала осажденный город продовольствием, медикаментами, топливом. Из города вывозили в эвакуацию истощенных ленинградцев и военную продукцию.

Военно-автомобильная дорога № 101 работала с 20 ноября 1941-го по 30 марта 1943 года, за исключением летних месяцев, когда перевозка грузов осуществлялась на баржах.

В ноябре 1941 года по Дороге жизни в Ленинград было доставлено 100 тонн грузов. В декабре — 300 тонн, в январе 1942 года — 1 тыс. тонн.

Танки КВ, которые производили на Кировском заводе, перегоняли на Большую землю своим ходом. Военная техника шла по зимнику, таща за собой на буксире собственные башни, чтобы снизить единовременную нагрузку на лед.

В первую блокадную зиму на ледовой трассе курсировало около 4 тыс. автомобилей. 25% из них не вернулись из рейсов.

На дороге работали 350 регулировщиков, около 100 бензовозов обеспечивали автомобили топливом.

Трассу охраняли стрелковые части НКВД. Также безопасность дороги обеспечивали орудия малокалиберной зенитной артиллерии и зенитные пулеметы, установленные на льду.

На маршруте курсировали милиционеры, которые уже в первый сезон выявили около 600 неоправданных простоев автомобилей, изъяли у мародеров более 33 тонн продуктов, привлекли к уголовной ответственности за хищения и саботаж более 800 человек.

В первую блокадную зиму из Ленинграда было эвакуировано более 550 тыс. жителей, доставлено 262 тыс. тонн продуктов и около 100 тыс. тонн других грузов.

Как было устроено движение на маршруте Дороги жизни в Ленинград Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Летом 1942 года по дну Ладожского озера водолазы проложили трубопровод для бесперебойной подачи топлива в осажденный город. За три месяца по нему перекачали в Ленинград более 8 тыс. тонн бензина и 3,5 тыс. тонн керосина.

Осенью 1942 года через Ладогу была построена ЛЭП, которая позволила наладить подачу электроэнергии с Волховской ГЭС в Ленинград. При этом часть кабеля длиной 20 км проходила по дну озера.

В начале 1943 года для снижения потерь при передаче электроэнергии была построена воздушная ЛЭП, столбы для кабелей были вморожены в лед озера.

