ЗИС: автомобили, которые помогли победить в Великой Отечественной войне

Завод имени Сталина, ведущее автомобильное предприятие Советского Союза 1930–1940-х годов, дал армии транспорт, без которого Победа была бы немыслимой. От легендарной «трехтонки» ЗИС-5 до роскошных штабных лимузинов — эти машины стали неотъемлемой частью военного быта и стратегическим ресурсом страны. Их вклад в Победу трудно переоценить, хотя сегодня их помнят в основном историки и энтузиасты.

ЗИС-5 «Захар»: рабочая лошадка войны

Советский грузовик ЗИС-5, получивший в войсках ласковое прозвище «Захар», был настоящей рабочей лошадкой. Эта «трехтонка» стала вторым по массовости грузовиком 1930–1940-х годов в СССР и основным транспортным автомобилем Красной Армии. На момент 22 июня 1941 года в войсках насчитывалось 104 200 автомобилей ЗИС-5. Конструкция автомобиля, разработанная инженерами АМО-ЗИС еще в начале 1930-х, отличалась удивительной простотой и ремонтопригодностью — качествами, которые оказались бесценными в суровых условиях военного времени.

Мотор объемом 5,5 литра отличался завидной «всеядностью» — он мог работать на бензине с октановым числом всего 55–60, а при необходимости — на смеси бензина с керосином или даже лигроине. Эта особенность неоднократно спасала водителей в ситуациях, когда качественное топливо было недоступно. Силовая установка развивала мощность 73 лошадиные силы, что для того времени считалось вполне достойным показателем.

Грузовик был рассчитан на перевозку трех тонн груза, но часто брал на борт четыре и даже пять, без надрыва справляясь с перегрузом. Роль ЗИС в войне была всеобъемлющей — эти машины использовались для перевозки военных грузов, личного состава, эвакуации раненых, буксировки артиллерийских орудий массой до 2,5 тонн. Прочность и простота конструкции позволяли «Захару» работать в самых экстремальных условиях, преодолевая бездорожье, которое было непосильно для многих других машин.

Берлинская наступательная операция. Передвижение советских войск на дороге под Берлином. На переднем плане — джип «Виллис», грузовые автомобили ЗИС-5 Фото: Олег Кнорринг/РИА Новости

Важнейшей страницей в летописи ЗИС в Великой Отечественной войне стала организация массового производства на эвакуированных предприятиях. Когда немецкие войска приблизились к Москве, оборудование завода имени Сталина было экстренно перебазировано в Ульяновск, Миасс, Челябинск и Шадринск. Уже через несколько месяцев эти предприятия начали выпуск упрощенных военных модификаций ЗИС-5В. Буква «В» в индексе означала «военный» — такие автомобили имели деревянную кабину с брезентовой крышей, упрощенные крылья прямоугольной формы. Даже передние тормоза отсутствовали для экономии дефицитных материалов. Несмотря на все упрощения, эти машины сохранили свою главную ценность — надежность и ремонтопригодность.

Штабные автомобили и правительственные лимузины ЗИС

Параллельно с грузовой «трехтонкой» завод имени Сталина выпускал и представительские автомобили высшего класса, которые использовались в качестве штабных машин и транспорта для высшего командного состава. Еще в 1936 году завод запустил в производство первый отечественный лимузин — ЗИС-101, созданный на основе американского «Бьюика». Это был роскошный семиместный автомобиль с изящными линиями кузова, который использовался партийными руководителями и государственными учреждениями.

В 1945 году ему на смену пришел ЗИС-110 — новый представительский лимузин, ставший первым послевоенным автомобилем советского автопрома. За основу был взят американский Packard Custom Super Eight, любимая марка Сталина, но конструкторы создали собственный кузов и дизайн. Автомобиль оснащался рядным 8-цилиндровым двигателем объемом 6005 см³ и мощностью 140 л. с., что позволяло развивать скорость до 140 км/ч. ЗИС-110 отличался необычными для советских автомобилей того времени техническими решениями: гидротолкателями клапанов, бесшумным приводом распредвала, синхронизированной трехступенчатой коробкой передач с рычагом на рулевой колонке.

Конвейер легковых автомобилей ЗИС-110 на 1-м государственном автомобильном заводе имени И. В. Сталина (завод имени Лихачёва) Фото: Иван Шагин/РИА Новости

Забытые марки автомобилей СССР включают не только сам бренд ЗИС, но и множество уникальных разработок, созданных на его базе. Например, ЗИС-8 — городской автобус на шасси, который был основным видом общественного транспорта в предвоенные годы. Или ЗИС-44 — специализированный санитарный автомобиль, спасавший жизни раненых бойцов. Особого упоминания заслуживает ЗИС-Люкс — представительский лимузин на базе ЗИС-101, предназначенный для партийной элиты и отличавшийся роскошной отделкой салона.

Полуторка vs трехтонка: в чем была сила ЗИСа?

В исторической литературе часто встречается сравнение двух основных грузовиков Красной Армии — полуторки ГАЗ-АА и трехтонки ЗИС-5. Если «полуторка» была более массовой и маневренной, то трехтонка ЗИС-5 обладала несомненными преимуществами в грузоподъемности и прочности. Конструкция ЗИС-5 была разработана практически «с нуля» советскими инженерами, в отличие от многих других автомобилей того времени, создававшихся на основе зарубежных аналогов. Это позволило оптимизировать машину под специфические условия эксплуатации.

Сила «Захара» заключалась в его удивительной надежности и способности работать в самых тяжелых условиях. Советские грузовики ЗИС проявили себя и как прекрасные базовые шасси для установки различного вооружения и специального оборудования. На платформе ЗИС-5 монтировались знаменитые реактивные системы залпового огня «Катюша», хотя в массовом сознании за ними закрепился образ на шасси Studebaker US6. Противотанковые пушки, зенитные установки, прожекторные станции, полевые мастерские — вот далеко не полный перечень вооружения и специальной техники, созданной на базе надежного шасси.

Грузовой автомобиль «ЗИС-5» (слева, выпуск — 1933–1948 гг., завод имени И.В. Сталина) Фото: Виктор Чернов/РИА Новости

Особого внимания заслуживает роль автомобилей ЗИС в организации «Дороги жизни» через Ладожское озеро. Зимой 1941–1942 годов именно ЗИС-5 стали основными транспортными средствами, осуществлявшими доставку продовольствия в блокированный Ленинград и эвакуацию населения из города. Водители работали в нечеловеческих условиях — под постоянными обстрелами и бомбежками, в лютый мороз, часто без возможности нормально отдохнуть. Грузовики шли по льду колоннами, рискуя провалиться под лед или стать мишенью для немецкой авиации.

Инженерные подразделения использовали автомобили для транспортировки понтонов и строительства переправ. Связисты разматывали с помощью специальных устройств кабели связи, смонтированные на ЗИС-5. Даже первые передвижные радиостанции создавались на основе этого универсального шасси. Интересной страницей истории автомобилестроения СССР стали попытки создания полноприводных модификаций ЗИС. Еще в 1938 году появился трехосный ЗИС-6 с колесной формулой 6×4, который мог перевозить до 4 тонн груза. Эта модель особенно прославилась как шасси для первых «Катюш». В 1939 году начались испытания полноприводного ЗИС-32 с колесной формулой 4×4, но массовое производство так и не было развернуто — помешала война.

Почему марка ЗИС исчезла с автомобильной карты мира?

Исчезновение этой легендарной марки было обусловлено комплексом политических и экономических причин. После смерти Сталина в 1953 году начался процесс десталинизации в стране, который коснулся и завода имени Сталина. 26 июня 1956 года, по приказу Хрущева в рамках борьбы с культом личности, завод был переименован в Завод имени Лихачева (ЗИЛ). Это стало символическим концом эпохи ЗИС.

Прощание с И.В. Сталиным в Москве Фото: Николай Ситников/ТАСС

Последней моделью, еще носившей имя Сталина, стал ЗИС-110 — представительский лимузин, который выпускался с 1945 по 1958 год. Интересно, что именно ЗИС-110 стал первым советским автомобилем, который начали экспортировать за границу — несколько машин было отправлено в Финляндию и Китай.

Автомобили ЗИС, история которых насчитывает более двадцати лет активной эксплуатации, постепенно уходили с дорог по мере обновления автопарка страны. К началу 1960-х годов большинство довоенных ЗИС-5 уже были списаны, хотя отдельные экземпляры продолжали трудиться в колхозах и на периферийных предприятиях до 1970-х годов. Сегодня эти автомобили стали музейной редкостью, а их восстановлением занимаются преимущественно энтузиасты исторической техники.

Наследие ЗИС продолжает жить в современных разработках российского автопрома, хотя прямых преемников у марки не осталось. Принципы простоты, надежности и ремонтопригодности, заложенные в конструкциях ЗИС-5, нашли свое отражение в более поздних грузовиках ЗИЛ и КАМАЗ.

Ранее мы рассказывали про вечную технику: 5 советских агрегатов с невероятным ресурсом.