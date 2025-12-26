В Генконсульстве раскрыли, пострадали ли россияне при теракте в Израиле

Никто из граждан РФ не пострадал в результате теракта на севере Израиля, передает ТАСС со ссылкой на Генеральное консульство РФ в Хайфе. На момент 18:00 по московскому времени 26 декабря о жертвах среди россиян ничего не известно, уточнили дипломаты.

На текущий момент информация о пострадавших из числа граждан Российской Федерации в результате произошедшего днем 26 декабря теракта на севере Израиля отсутствует, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-службе израильской полиции сообщили о двух погибших в результате атаки палестинского террориста на севере страны. Нападавший, который сначала сбил машиной 68-летнего мужчину в Бейт-Шеане, а затем смертельно ранил 19-летнюю девушку ножом в Эйн-Хароде, был нейтрализован в населенном пункте Афула. В результате его действий пострадали еще несколько человек.

Кроме того, в пресс-службе полиции штата Новый Южный Уэльс сообщили, что в результате теракта в Сиднее погибли двое человек. Среди жертв — раввин Эли Шленгер, посланник хасидского течения ХАБАД, и председатель Еврейского совета Израиль — Австралия Арсен Островский, ранее возглавлявший Международный юридический форум.