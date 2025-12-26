Новый год — 2026
Россиянам могут упростить сдачу экзамена на водительские права

МВД планирует разрешить сдачу экзамена на водительские права без медсправки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Желающим сдать экзамен на водительские права могут разрешить подавать заявления через портал «Госуслуги» без медицинской справки, следует из проекта постановления правительства, разработанного МВД. С 1 марта 2027 года данные медкомиссий будут собраны в едином федеральном реестре, к которому ведомство получит доступ.

Проектом постановления предусмотрены положения, освобождающие заявителя от представления медицинского заключения при наличии сведений о нем в реестре, — говорится в пояснительной записке.

Нововведение связано с переходом всех водительских медицинских справок в электронный формат. Изменения планируется внести в действующие Правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

Сейчас пункт 19 регламентирует только порядок подачи заявления через «Госуслуги» и позволяет не указывать СНИЛС и документы об оплате госпошлины, но не затрагивает вопрос предоставления медзаключения.

Для сдачи экзамена на права нужно подать заявление, предъявить паспорт и медицинскую справку, а также документ об окончании автошколы. Если у человека уже есть российские права — их тоже нужно показать.

Несовершеннолетним требуется нотариально оформленное согласие одного из родителей или опекуна. Иностранцам — нотариальный перевод документов. СНИЛС обычно нужен, кроме отдельных случаев, когда его вправе не предъявлять дипломаты, сотрудники международных организаций и их семьи.

Ранее в МВД сообщили, что водителям необходимо заранее заменить права, если их срок действия истекает в нерабочие дни новогодних праздников. При этом действие водительских удостоверений, сроки которых истекают или истекли в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года включительно, продлены на три года.

МВД
экзамены
справки
Госуслуги
водительские права
