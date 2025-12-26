Россиянам могут упростить сдачу экзамена на водительские права

Желающим сдать экзамен на водительские права могут разрешить подавать заявления через портал «Госуслуги» без медицинской справки, следует из проекта постановления правительства, разработанного МВД. С 1 марта 2027 года данные медкомиссий будут собраны в едином федеральном реестре, к которому ведомство получит доступ.
Проектом постановления предусмотрены положения, освобождающие заявителя от представления медицинского заключения при наличии сведений о нем в реестре, — говорится в пояснительной записке.
Нововведение связано с переходом всех водительских медицинских справок в электронный формат. Изменения планируется внести в действующие Правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений.
Сейчас пункт 19 регламентирует только порядок подачи заявления через «Госуслуги» и позволяет не указывать СНИЛС и документы об оплате госпошлины, но не затрагивает вопрос предоставления медзаключения.
Для сдачи экзамена на права нужно подать заявление, предъявить паспорт и медицинскую справку, а также документ об окончании автошколы. Если у человека уже есть российские права — их тоже нужно показать.
Несовершеннолетним требуется нотариально оформленное согласие одного из родителей или опекуна. Иностранцам — нотариальный перевод документов. СНИЛС обычно нужен, кроме отдельных случаев, когда его вправе не предъявлять дипломаты, сотрудники международных организаций и их семьи.
Ранее в МВД сообщили, что водителям необходимо заранее заменить права, если их срок действия истекает в нерабочие дни новогодних праздников. При этом действие водительских удостоверений, сроки которых истекают или истекли в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года включительно, продлены на три года.