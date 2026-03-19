«Сокрушительный удар»: в Китае оценили решение Зеленского о субсидиях

Решение президента Украины Владимира Зеленского о запуске программы компенсаций за топливо спровоцировало общественное недовольство и подорвало доверие к украинским властям, пишет китайское издание Sohu. По мнению авторов публикации, инициатива отражает недальновидность его офиса в финансовых вопросах и наносит удар по экономике страны.

Эта безрассудная субсидия отражает крайнюю недальновидность администрации Зеленского в вопросах управления финансами и наносит сокрушительный удар по и без того хрупкой экономике Украины, — говорится в публикации.

Помимо этого, авторы отметили, что программа привела к расколу в правительстве: часть депутатов требует перенаправить средства на ремонт военной техники и энергосистем. Украинские экономисты предупреждают, что план ускорит рост инфляции. Международное сообщество, как пишет издание, не готово компенсировать ошибочные решения киевских властей.

