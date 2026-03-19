19 марта 2026 в 18:31

«Сокрушительный удар»: в Китае оценили решение Зеленского о субсидиях

Sohu: решение Зеленского о субсидиях на топливо ударило по экономике Украины

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Решение президента Украины Владимира Зеленского о запуске программы компенсаций за топливо спровоцировало общественное недовольство и подорвало доверие к украинским властям, пишет китайское издание Sohu. По мнению авторов публикации, инициатива отражает недальновидность его офиса в финансовых вопросах и наносит удар по экономике страны.

Эта безрассудная субсидия отражает крайнюю недальновидность администрации Зеленского в вопросах управления финансами и наносит сокрушительный удар по и без того хрупкой экономике Украины, — говорится в публикации.

Помимо этого, авторы отметили, что программа привела к расколу в правительстве: часть депутатов требует перенаправить средства на ремонт военной техники и энергосистем. Украинские экономисты предупреждают, что план ускорит рост инфляции. Международное сообщество, как пишет издание, не готово компенсировать ошибочные решения киевских властей.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что пока восточноевропейские страны задумываются о выходе из Евросоюза, Зеленский с «упертостью осла» продолжает настаивать на вступлении в содружество. По его словам, ЕС в том виде, в котором существует сейчас, уже не может обеспечить своих членов теми «плюшками», которые были раньше.

