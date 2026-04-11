Москалькова раскрыла, когда с Украины вернутся последние курские заложники Москалькова: последние курские заложники вернутся с Украины в Россию 11 апреля

Последние семь жителей Курской области, которых удерживают в Сумской области, вернутся в Россию 11 апреля, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале. По ее словам, они уже направляются в сторону Белоруссии.

Последние курские заложники сегодня вернутся на родину. <...> Еду встречать, — написала Москалькова.

Ранее омбудсмен заявила, что украинская сторона подтвердила свою готовность вернуть России пятерых из семи жителей Курской области, которые удерживаются на территории Сумской области. При этом она отмечала, что переговоры продолжаются и не исключен более благоприятный исход.

До этого сообщалось, что новый обмен пленными между Россией и Украиной состоится 11 апреля. Предыдущий обмен прошел вчера, 9 апреля. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

10 апреля Москалькова заявила, что решение президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии стало глубоко гуманным и милосердным шагом. Она добавила, что это позволит активизировать работу по эвакуации раненых и поиску пропавших без вести.