10 апреля 2026 в 13:16

Стало известно, когда состоится обмен пленными между Россией и Украиной

RT: обмен пленными между Россией и Украиной состоится 11 апреля

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Новый обмен пленными между Россией и Украиной состоится 11 апреля, сообщает RT со ссылкой на собственный источник. Предыдущий обмен прошел вчера, 9 апреля. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Как сообщает издание, накануне Россия передала украинской стороне 1000 тел погибших военных ВСУ, в обмен получив тела 41 военнослужащего. Также 6 апреля стороны провели обмен пленными в формате «300 на 300».

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия и Украина ведут работу по новому обмену пленными в преддверии Пасхи. По ее словам, военнопленные обеих стран получат куличи и возможность встречи со священником.

До этого Москалькова рассказала, что троих жителей Курской области, которых ранее удерживали на Украине в качестве заложников, удалось вернуть в Россию. По ее словам, освобождены мужчина и бабушка с внучкой.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

