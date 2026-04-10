Стало известно, когда состоится обмен пленными между Россией и Украиной

Стало известно, когда состоится обмен пленными между Россией и Украиной RT: обмен пленными между Россией и Украиной состоится 11 апреля

Новый обмен пленными между Россией и Украиной состоится 11 апреля, сообщает RT со ссылкой на собственный источник. Предыдущий обмен прошел вчера, 9 апреля. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Как сообщает издание, накануне Россия передала украинской стороне 1000 тел погибших военных ВСУ, в обмен получив тела 41 военнослужащего. Также 6 апреля стороны провели обмен пленными в формате «300 на 300».

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия и Украина ведут работу по новому обмену пленными в преддверии Пасхи. По ее словам, военнопленные обеих стран получат куличи и возможность встречи со священником.

До этого Москалькова рассказала, что троих жителей Курской области, которых ранее удерживали на Украине в качестве заложников, удалось вернуть в Россию. По ее словам, освобождены мужчина и бабушка с внучкой.