10 апреля 2026 в 17:29

Москалькова сообщила о возвращении удерживаемых Киевом россиян

Москалькова: Украина подтвердила готовность вернуть пятерых удерживаемых курян

Татьяна Москалькова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Украинская сторона подтвердила свою готовность вернуть России пятерых из семи жителей Курской области, которые удерживаются на территории Сумской области, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в беседе с ТАСС. При этом она добавила, что переговоры продолжаются, и не исключен более благоприятный исход.

Омбудсмен рассказала, что накануне у нее состоялся разговор с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом, уполномоченным по правам человека Верховной рады. По ее словам, он провел соответствующие консультации с компетентными органами страны.

Он с компетентными органами Украины провел соответствующие консультации и подтверждает [передачу], по крайней мере, не всех семи, а на вчерашний день пяти человек, которых они согласны нам передать, — сказала Москалькова.

Ранее Москалькова рассказала, что троих жителей Курской области, которых ранее удерживали на Украине в качестве заложников, удалось вернуть в Россию. По ее словам, освобождены мужчина и бабушка с внучкой.

До этого состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной. В пятницу, 6 марта, Москва вернула из украинского плена 300 военных. Также в Министерстве обороны России уточнили, что Киеву взамен передали 300 попавших в плен солдат Вооруженных сил Украины.

