Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 08:47

Синоптик рассказала, в каких регионах России будет теплее всего в выходные

Синоптик Макарова: самые теплые выходные ожидаются в южных регионах России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В текущие выходные теплее всего будет в южных регионах Европейской части России, заявила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, дневная температура повысится до плюс 14 градусов, ночью воздух остынет до плюс 2–8 градусов.

Несмотря на прошлые заморозки, самые теплые дни в выходные ожидаются в южных регионах Европейской части России, — сказала Макарова.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил, что в Москве на Пасху прогнозируется повышение температуры воздуха до 14 градусов тепла. При этом, по его словам, жителям столицы предстоит столкнуться с кратковременными осадками в виде дождя.

До этого доцент Нижегородского государственного университета фенолог Михаил Любов сообщил, что в первой половине мая в европейскую часть России вернутся так называемые черемуховые холода с заморозками. Он отметил, что они обычно совпадают с цветением черемухи в первой и второй декадах мая. Ученый пояснил, что в природе средней полосы России не может быть только поступательного потепления от первых мартовских дней к лету.

Регионы
Россия
Гидрометцентр
синоптики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семья попыталась необычным способом провезти ребенка в Диснейленд
Стало известно, какая погода ожидается на Пасху в Москве
Раскрыта стоимость семейного праздничного стола на Пасху
Сальдо раскрыл, как Украина может обзавестись ядерным оружием
Названы регионы с самыми высокими зарплатами для дизайнеров
В российском порту арестовали иностранный грузовоз
Аргентина выдала России похитившего полмиллиона рублей мошенника
Двоих фигурантов дела о квартире Долиной ранее уже судили
На тайные переговоры в Исламабаде прибыли высокие гости из Вашингтона
Во Владикавказе возобновили разбор завалов на месте взрыва склада
Трансформатор загорелся в российском регионе из-за атаки ВСУ
Названы самые распространенные схемы обмана россиян перед Пасхой
Война в Иране разогнала инфляцию в США
Синоптик рассказала, в каких регионах России будет теплее всего в выходные
Бывший посол раскрыл, кто может разрушить перемирие между США и Ираном
Поимка шпиона Платона Обухова стала крупнейшим фиаско британской MI6
Москалькова раскрыла, когда с Украины вернутся последние курские заложники
Компания по созданию спецэффектов подала в суд на театр Надежды Кадышевой
В Крыму назвали «самую большую гарантию» мира на Украине
Израиль оценил идею заключения перемирия с «Хезболлой»
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром —  лучше любой выпечки
Общество

Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром —  лучше любой выпечки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.