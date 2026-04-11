Синоптик рассказала, в каких регионах России будет теплее всего в выходные Синоптик Макарова: самые теплые выходные ожидаются в южных регионах России

В текущие выходные теплее всего будет в южных регионах Европейской части России, заявила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, дневная температура повысится до плюс 14 градусов, ночью воздух остынет до плюс 2–8 градусов.

Несмотря на прошлые заморозки, самые теплые дни в выходные ожидаются в южных регионах Европейской части России, — сказала Макарова.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил, что в Москве на Пасху прогнозируется повышение температуры воздуха до 14 градусов тепла. При этом, по его словам, жителям столицы предстоит столкнуться с кратковременными осадками в виде дождя.

До этого доцент Нижегородского государственного университета фенолог Михаил Любов сообщил, что в первой половине мая в европейскую часть России вернутся так называемые черемуховые холода с заморозками. Он отметил, что они обычно совпадают с цветением черемухи в первой и второй декадах мая. Ученый пояснил, что в природе средней полосы России не может быть только поступательного потепления от первых мартовских дней к лету.