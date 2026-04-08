Россиян призвали готовиться к «черемуховым» холодам

В первой половине мая в европейскую часть России вернутся так называемые черемуховые холода с заморозками, заявил доцент Нижегородского государственного университета фенолог Михаил Любов в беседе с РИА Новости. Позже ожидается еще одна волна похолодания, но она будет менее интенсивной.

Традиционные майские холода будут, конечно. Заморозки в мае — это нормальное явление, когда температура в темное время суток понижается до нуля градусов и чуть ниже. А днем будет прогревать до плюсовых температур, — сказал Любов.

Фенолог отметил, что «черемуховые» холода обычно совпадают с цветением черемухи в первой и второй декадах мая. По его словам, в природе средней полосы России не может быть только поступательного потепления от первых мартовских дней к лету.

После первых волн тепла всегда приходит более холодная волна, объяснил ученый. Затем снова наступает потепление, за которым следует очередное похолодание. При этом каждая повторяющаяся волна похолодания весной становится менее интенсивной, чем предыдущая, подчеркнул специалист.

Ранее синоптик центра «МЕТЕО» Александр Ильин сообщил NEWS.ru, что возвращение снега в Москву ожидается в предстоящие выходные. По его словам, зима не задержится в столице надолго, уже к понедельнику, 13 апреля, осадки прекратятся.