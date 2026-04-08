Синоптики спрогнозировали снег на Пасху

Возвращение снега в Москву ожидается на предстоящих выходных, сообщил NEWS.ru синоптик центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, зима не задержится в столице надолго, уже к понедельнику осадки прекратятся.

Преимущественно снег начнет выпадать в период со среды до пятницы В субботу, 11 апреля, влияние циклона начнет постепенно сходить на нет, а в воскресенье, 12 апреля, установится погода без осадков, станет солнечно, — сообщил Александр Ильин.

Предстоящая Пасха будет не только снежной, но и ветряной. Скорость ветра будет достигать 10-15 метров в секунду. Сначала он окажется юго-западным, затем – северо-западным, а в дальнейшем – северным. Возвращение зимней погоды в апреле — не редкость для столицы, стандартный сценарий, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что в предстоящий четверг 9 апреля, установится самая холодная погода на неделе. Температура днем снизится до 2–4 градусов, а ночью ожидается около нуля. Вероятность выпадения снега есть, но он быстро растает. Почва уже достаточно прогрета.