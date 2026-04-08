08 апреля 2026 в 10:15

Синоптики спрогнозировали снег на Пасху

Метеоролог Ильин: зима вернется в Москву в следующие выходные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Возвращение снега в Москву ожидается на предстоящих выходных, сообщил NEWS.ru синоптик центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, зима не задержится в столице надолго, уже к понедельнику осадки прекратятся.

Преимущественно снег начнет выпадать в период со среды до пятницы В субботу, 11 апреля, влияние циклона начнет постепенно сходить на нет, а в воскресенье, 12 апреля, установится погода без осадков, станет солнечно, — сообщил Александр Ильин.

Предстоящая Пасха будет не только снежной, но и ветряной. Скорость ветра будет достигать 10-15 метров в секунду. Сначала он окажется юго-западным, затем – северо-западным, а в дальнейшем – северным. Возвращение зимней погоды в апреле — не редкость для столицы, стандартный сценарий, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что в предстоящий четверг 9 апреля, установится самая холодная погода на неделе. Температура днем снизится до 2–4 градусов, а ночью ожидается около нуля. Вероятность выпадения снега есть, но он быстро растает. Почва уже достаточно прогрета.

Вероника Филина-Коган
Михаил Прибыловский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жена пропавшего Героя России раскрыла, угрожали ли мужу
HR-эксперт раскрыла, почему молодежь так ценит комфортные условия работы
Российские нефтяники потеряли целое состояние за считанные часы
«Пустующие квартиры»: в Госдуме назвали способ повысить доступность жилья
В ГД призвали нарастить число дронов для обстрелов Украины со всех сторон
Глава Серпухова рассказал о планах по благоустройству
Россиянам напомнили, когда их ждут три выходных подряд
Озвучена обстановка в странах Персидского залива после начала перемирия
«Его не видят РЭБы»: ВСУ начали атаковать Горловку новыми дронами с ИИ
В популярной версии исчезновения Усольцевых нашли важную несостыковку
Россиянин пытался передать иностранцу секреты подводных лодок
Нефть отреагировала на перемирие США с Ираном
Стало известно, зачем Рената Литвинова тайно возвращается в Москву
Вирусолог рассказал, какие болезни переносят комары
Никас Сафронов получил орден от Путина
«Мы скорбим о каждой потере»: губернатор Гладков о погибших при атаках ВСУ
В Столичном дивизионе НХЛ появился безоговорочный лидер
Невзорова лишили его «дворца» с конюшней под Петербургом
В Госдуме призвали пересмотреть тарифы на один энергоресурс
Синоптики спрогнозировали снег на Пасху
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

