26 февраля 2026 в 15:07

Синоптик рассказал, когда Москве растает снег

Метеоролог Ильин: снег в Москве растает только в апреле

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве выпало большое количество осадков за предыдущую зиму и требуется не меньше месяца, чтобы растопить этот снег, сообщил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам это при условии, что улице будет тепло и солнечно.

Только в апреле [растает снег] <…> Снега выпало рекордное количество, и чтобы такую снежную массу растаять, потребуется и время, и высокие температуры — хотя бы плюс пять — и солнечная погода. Так что ждать придётся долго, пока снег растает, — сообщил Александр Ильин.

Зима еще не кончилась, в марте может немного подморозить, сообщил эксперт. В это время снеготаяние будет приостанавливаться, это замедлит процесс. В апреле все наладится, к середине месяца снег полностью сойдет.

Ранее сообщалось, что начало марта принесет в Москву мощное похолодание, прогнозируют синоптики. При этом в ближайшее время сугробы вновь начнут расти, уверен ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. С запада надвигается теплый атмосферный фронт, который закроет небо плотными облаками.

погода
весна
снег
мороз
потепление
