26 февраля 2026 в 16:13

Украинских военных обвинили в системных издевательствах над пленными

Мирошник заявил о системных пытках пленных в «секретных» тюрьмах на Украине

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Военнослужащие ВСУ на систематической основе проводят пытки и унижения в «секретных» тюрьмах на Украине, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника. Документ содержит свидетельские показания и оценку выявленных фактов, сообщает ТАСС.

В рамках проведенного опроса были собраны свидетельские показания пострадавших и зафиксированы последствия конкретных преступлений, совершенных боевиками киевского режима в отношении военнопленных. На основе полученных данных можно сделать выводы о наличии системного подхода к проведению пыток в «секретных» тюрьмах на территории Украины, — указано в документе.

Авторы документа сообщили, что пострадавшие российские военнослужащие представили подробные показания о характере обращения. В тексте говорится об активно применяемой и «преднамеренно организованной» спецслужбами, ВСУ и иными украинскими формированиями «системе изощренных пыток и унижений, моральных и физических издевательств», включая использование «электрических стульев» и иных приспособлений.

Ранее дипломат сообщил, что ВСУ за неделю совершили серию целенаправленных ударов по образовательным учреждениям в России. По его данным, за последние семь дней атакам подверглись минимум пять школ. Российская сторона расценивает налеты как акт терроризма против мирного населения и нарушение всех норм международного гуманитарного права.

