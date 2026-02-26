Украинских военных обвинили в системных издевательствах над пленными Мирошник заявил о системных пытках пленных в «секретных» тюрьмах на Украине

Военнослужащие ВСУ на систематической основе проводят пытки и унижения в «секретных» тюрьмах на Украине, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника. Документ содержит свидетельские показания и оценку выявленных фактов, сообщает ТАСС.

В рамках проведенного опроса были собраны свидетельские показания пострадавших и зафиксированы последствия конкретных преступлений, совершенных боевиками киевского режима в отношении военнопленных. На основе полученных данных можно сделать выводы о наличии системного подхода к проведению пыток в «секретных» тюрьмах на территории Украины, — указано в документе.

Авторы документа сообщили, что пострадавшие российские военнослужащие представили подробные показания о характере обращения. В тексте говорится об активно применяемой и «преднамеренно организованной» спецслужбами, ВСУ и иными украинскими формированиями «системе изощренных пыток и унижений, моральных и физических издевательств», включая использование «электрических стульев» и иных приспособлений.

