В Женеве стартовали переговоры между Украиной и США

Встреча представителей США и Украины стартовала в швейцарской Женеве, сообщает телеканал Sky News. По его данным, от Киева на переговоры прибыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, а от Вашингтона — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер.

Встреча проводится в преддверии очередного раунда переговоров между США, Россией и Украиной. Предполагается, что они пройдут в начале марта. Темы, которые будут обсуждаться Уиткоффом, Кушнером и Умеровым, были заранее обговорены президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Ранее в МИД заявили, что для урегулирования конфликта на Украине важны конкретные шаги. Российская сторона добросовестно принимает участие в переговорном процессе. МИД также отметил, что текст резолюции получился односторонним и политизированным: он снова обвиняет РФ без доказательств.

Представитель Кремля Дмитрий Песков между тем отметил, что президент РФ Владимир Путин, Трамп и Зеленский могут собраться для диалога только для финализации договоренностей по конфликту. Он уточнил, что смысла для встречи российского и украинского лидеров нет, пока Киев не изменит позицию.