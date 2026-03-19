19 марта 2026 в 14:48

Что известно о новых деталях операции «Поток»

Алаудинов: операция «Поток» войдет в историю человечества

Бойцы отдельной добровольческой штурмовой бригады «Ветераны» Добровольческого корпуса (ОДШБр «Ветераны»), участвовавшей в операции «Поток», у магазина «Пятерочка» в Судже, 2025 год Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Операция «Поток» по освобождению Суджи войдет в историю человечества, заявил командир спецназа «Ахмат» Герой России генерал-лейтенант Апти Алаудинов в интервью Владимиру Соловьеву для ИС «Вести». По его словам, операцию готовили в подразделении «Ветераны».

Операция «Поток», наверное, войдет в историю не только нашего государства, но и в историю всего человечества как одна из самых уникальных операций, которая сделала возможным такой серьезный рывок вперед и взятие такого большого участка территории в сложившейся ситуации, — отметил он.

Ранее командир бригады с позывным Морпех сообщил, что во время подготовки к операции «Поток» в Курской области газовики считали, что российские военные не смогут пройти по трубе. По его словам, реализация идеи заняла полтора месяца, начальник газовой службы региона давал бойцам советы.

До этого Алаудинов предположил, что западные политики намеренно раскачивают военную риторику в своих государствах. Они понимают, что как только Украина «рухнет», то в их странах начнут звучать вопросы, на которые им будет сложно отвечать, полагает командир спецназа «Ахмат».

