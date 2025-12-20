Новый год-2026
20 декабря 2025 в 03:21

В планетарии озвучили, с чего начнется астрономическая зима в России

Пик метеорного потока Урсиды станет первым звездопадом астрономической зимы в РФ

Фото: ESA/via Globallookpress.com
Астрономическая зима в Северном полушарии, которая официально наступит 21 декабря в момент зимнего солнцестояния, будет ознаменована красивым небесным явлением, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. На самую длинную ночь в году приходится пик активности метеорного потока Урсиды.

На самую длинную ночь года, ночь солнцестояния, с 21 на 22 декабря, приходится пик действия метеорного потока Урсиды. Ожидается до 10 метеоров в час, — указано в сообщении.

Поток Урсиды доступен для наблюдения только жителям Северного полушария, в отличие от недавнего яркого звездопада Геминиды. Радиант потока, то есть точка на небесной сфере, из которой, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры, будет располагаться в созвездии Малой Медведицы. Для его поиска астрономы советуют смотреть на северную часть горизонта.

Родоначальницей этого звездопада является периодическая комета 8P/Туттля. Частицы ее хвоста, входя в атмосферу Земли, сгорают, создавая эффект «падающих звезд». Специалисты Московского планетария подчеркивают, что наблюдать явление можно будет на всей территории России при условии ясной, безоблачной погоды в течение всей ночи.

Ранее стало известно, что марсоход NASA Perseverance нашел на поверхности Марса камень, который потенциально может быть метеоритом из другой части Солнечной системы. Такой вывод был сделан после анализа состава породы при помощи лазерного спектрометра.

