03 января 2026 в 11:31

Пролет метеора в Турции над Аданой и Малатьей попал на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Над провинциями Турции Адана и Малатья был зафиксирован пролет яркого небесного объекта, предположительно, метеора, сообщает телеканал NTV. Яркая вспышка, осветившая ночное небо на несколько секунд, была запечатлена на видеорегистратор проезжающей машины.

Инцидент произошел вечером 2 января. Объект быстро пролетел по небу и исчез, снизившись к линии горизонта. Власти и экстренные службы пока не предоставили разъяснений относительно природы данного явления.

До этого яркий полет небесного тела, предположительно метеорита, был зафиксирован вечером 20 ноября в небе над Набережными Челнами. Его падение было запечатлено на видео камерой подъездного домофона. На опубликованных кадрах видно, как объект с ярким светящимся следом пролетает над жилыми домами. Очевидцы события утверждают, что падение происходило абсолютно бесшумно.

18 октября аналогичное явление наблюдали жители Бийска. По ночному небу стремительно пронесся яркий светящийся объект. Это событие вызвало оживленное обсуждение среди горожан. Наиболее вероятной версией считается падение метеорита. Объект испускал характерное зеленоватое свечение, которое часто возникает при сгорании металлов.

