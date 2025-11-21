Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 10:20

В небе над российским регионом засияла таинственная вспышка

В Набережных Челнах записали на видео падение метеорита

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В небе над Набережными Челнами вечером 20 ноября зафиксировали яркий полет небесного тела, предварительно метеорита, передает KP.RU. Его падение записала на видео камера подъездного домофона в 17:39 по местному времени.

На кадрах видно, как метеорит пролетает над крышами домов, оставляя за собой яркий след. По словам очевидцев, падение небесного тела проходило бесшумно.

Директор обсерватории имени Энгельгардта Юрий Нефедьев пояснил, что подобное астрономическое явление редко удается наблюдать в черте города. Большинство метеоритов сгорают над незаселенными территориями и остаются незамеченными.

Ранее завлабораторией метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН Кирилл Лоренц сообщал, что метеорит, пробивший крышу дома в Новгородской области 27 октября, условно назвали в честь города Окуловки, где он был найден. По его словам, сначала астрономы приняли его за космический мусор из-за казавшейся небольшой скорости. Также ученым удалось рассчитать орбиту родительского тела упавшего метеорита. Это астероид из группы Аполлона, представители которой периодически сближаются с Землей.

Россия
Татарстан
Набережные Челны
метеориты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Малышева пристыдила перенесших рак гостей программы «Жить здорово!»
В ХМАО глава управления соцзащиты оказалась в СИЗО
Тела нянь до сих пор не нашли: избежит ли подозреваемый наказания?
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 ноября: где сбои в России
Двух бывших полицейских осудили за дерзкое похищение криптоинвестора
Российских школьников срочно эвакуировали после сообщения о бомбе
Обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева признали невменяемым
Наступление ВС РФ на Харьков 21 ноября: бои в трубах, планы после Купянска
Водитель эвакуатора сбил подростка и скрылся с места аварии в Ленобласти
Живой пациент едва не стал жертвой трансплантологов
Заказчикам недостроенных домов в Новосибирске разрешили провести митинг
Солдат ВСУ рассказал, как попал в плен к ВС России
Медведчук оценил, может ли украинская оппозиция создать новое правительство
В Германии раскрыли план Европы по урегулированию конфликта на Украине
Диетолог перечислила продукты, укрепляющие здоровье зубов
Зумер в Краснодаре плюнул в полицейского ради ролика
И. о. вице-премьера Башкирии выслушал приговор за чашкой кофе
На VII муниципальном форуме БРИКС прошел бизнес-завтрак от NEWS.ru
Названа дата выхода на экраны финального сезона «Дома Дракона»
Интерес россиян к квартирам в новостройках резко подскочил
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.