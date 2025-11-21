В небе над российским регионом засияла таинственная вспышка В Набережных Челнах записали на видео падение метеорита

В небе над Набережными Челнами вечером 20 ноября зафиксировали яркий полет небесного тела, предварительно метеорита, передает KP.RU. Его падение записала на видео камера подъездного домофона в 17:39 по местному времени.

На кадрах видно, как метеорит пролетает над крышами домов, оставляя за собой яркий след. По словам очевидцев, падение небесного тела проходило бесшумно.

Директор обсерватории имени Энгельгардта Юрий Нефедьев пояснил, что подобное астрономическое явление редко удается наблюдать в черте города. Большинство метеоритов сгорают над незаселенными территориями и остаются незамеченными.

Ранее завлабораторией метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН Кирилл Лоренц сообщал, что метеорит, пробивший крышу дома в Новгородской области 27 октября, условно назвали в честь города Окуловки, где он был найден. По его словам, сначала астрономы приняли его за космический мусор из-за казавшейся небольшой скорости. Также ученым удалось рассчитать орбиту родительского тела упавшего метеорита. Это астероид из группы Аполлона, представители которой периодически сближаются с Землей.