02 января 2026 в 10:22

Стало известно, как изменился спрос на зимнюю одежду в России

РИА Новости: россияне в 2025 году стали чаще покупать зимнюю одежду

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россияне в 2025 году заметно чаще покупали зимнюю одежду, сообщило РИА Новости со ссылкой на результаты исследования. Так, спрос на шапки подскочил вдвое, и практически на столько же выросли покупки зимней обуви.

Варежки в среднем приобретали за 490 рублей, что на 17% ниже показателей прошлого года. При этом спрос на них вырос на 11%. Перчатки покупали в среднем за 538 рублей — на 16% дешевле, чем годом ранее, а количество продаж увеличилось на 35%, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что цена зимних шапок снизилась на 16%, достигнув отметки в 567 рублей, однако популярность этих изделий среди покупателей удвоилась. Единственным исключением стало повышение стоимости зимней обуви: средняя цена ботинок выросла на 5%, составив теперь 2 261 рубль, а уровень спроса увеличился на впечатляющие 76%.

Ранее сообщалось, что посещаемость торговых центров в России снизилась на 3% в 2025 году относительно прошлогодних итогов. Как считает аналитик Михаил Васильев, такая тенденция обусловлена давлением онлайн-каналов и макроэкономическими факторами. В частности, покупатели все больше отказываются от импульсивных покупок.

Россия
покупатели
аналитики
продажи
