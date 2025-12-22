Россияне стали реже ходить в торговые центры «Коммерсант»: посещаемость торговых центров в России упала на 3% в 2025 году

Посещаемость торговых центров в России снизилась на 3% в 2025 году относительно прошлогодних итогов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные компании Focus Technologies. Как считает аналитик Михаил Васильев, такая тенденция обусловлена давлением онлайн-каналов и макроэкономическими факторами. В частности, покупатели все больше отказываются от импульсных покупок.

Покупатель становится более осведомленным: исследует рынок, читает отзывы, отслеживает скидки и только затем принимает решение, — отметил Васильев.

Уточняется, что сократился именно показатель Mall Index. Он отражает количество посетителей торговых центров на тысячу квадратных метров площадей.

