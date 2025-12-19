Путин объяснил, почему дорожают продукты

Президент России Владимир Путин объяснил рост цен на продукты инфляцией и личными предпочтениями семей. Таким образом он ответил на вопрос школьника из Ростовской области на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которая состоялась в Гостином дворе. Мальчик поинтересовался, почему цены на продукты и булочки в столовой растут, а зарплата его родителей – нет.

Продовольственная инфляция по некоторым направлениям может быть выше, и это уже зависит от той продовольственной корзины, которой пользуется человек. Если в ней преимущественно белковая продукция — мясо, курица, — то, конечно, на бюджете семьи это отражается, — пояснил глава государства.

Также во время прямой линии Путин заявил, что льготные лекарства должны продаваться по фиксированным ценам. Глава государства уточнил, что речь идет и о частных аптеках.

Президент России также посоветовал участнице пресс-конференции присмотреться к отечественному автопрому после того, как девушка задала вопрос про повышение цен из-за утилизационного сбора на импортные автомобили. Она рассказала, что копила на иномарку пять лет, однако покупку пришлось отложить из-за повышения цены.