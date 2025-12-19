Новый год-2026
«Годами не чинят»: известный стендап-комик о рынке недвижимости в Европе

Комик Белый: в Европе владельцы квартиры годами ничего не чинят

Руслан Белый Руслан Белый Фото: Сергей Беляков/PhotoXPress.ru/legion-media.ru
В Европе владельцы квартир «годами ничего не чинят», заявил российский стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), проживающий в Испании. Критика в отношении европейских арендодателей стала одним из поводов для шутки в юмористическом видео на YouTube.

Во время съемок в Варшаве Белый пообщался с залом вместе с коллегами Славой Комиссаренко и Сергеем Детковым. Одна из зрительниц рассказала, что сейчас снимает квартиру, которую ранее арендовал Комиссаренко, и подтвердила, что в душе до сих пор не работает слив. Ранее белорусский комик шутил об этой проблеме.

Это Европа. В этой квартире через 10 лет кто-то будет жить и будет говорить: «Там сток все еще забит». Тут же не чинят ничего годами вообще, — отреагировал Белый.

Ранее Белый, уехавший из России в Испанию вскоре после начала СВО, заявил, что перестал надеяться на свое возвращение в Россию. Артист признался, что не сможет выдержать второй столь же масштабный переезд в своей жизни. При этом, по его мнению, в будущем он еще сможет посещать Россию, но не на продолжительное время.

