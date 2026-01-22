Разрыв связей с РФ, эмиграция, высмеивание СВО: где сейчас Руслан Белый

Комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) продолжает разрывать связь с родиной, он прекратил действие статуса ИП в России. Что известно о жизни юмориста в эмиграции, как он высмеивал спецоперацию?

Как Руслан Белый разрывает связи с Россией

Сообщается, что ИП Белого было закрыто еще в марте прошлого года. Его деятельность в РФ была связана с искусством и организацией развлечений.

«Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения», — говорится в сообщении.

В июне 2025-го стендапер пожаловался на то, что не может вернуться в Россию из-за страха попасть в тюрьму. По его словам, сложившаяся ситуация навеяла ему детские воспоминания, когда он отказывался идти домой попить, поскольку боялся, что родители не разрешат снова выйти на улицу.

Юморист также вспомнил известную мотивирующую фразу, призывающую прожить жизнь так, чтобы в конце иметь возможность поселиться, например, в Испании. Он отметил, что сейчас действительно проживает в Испании, однако не имеет возможности находиться в России. Артист подчеркнул иронию ситуации: он может находиться где угодно, но не в родной стране.

Также Белый заявлял, что перестал надеяться на свое возвращение в Россию. Артист признался, что не сможет выдержать второй столь же масштабный переезд в своей жизни.

Белый подчеркнул, что он станет тем самым человеком, который изменит историю своей фамилии, порвав с родиной и основав новую ветвь семьи в другой стране. Однако он выразил уверенность, что в будущем сможет приезжать в Россию, но лишь на короткие визиты.

Как Белому живется в эмиграции

По словам Белого, в будущем он может начать работать курьером. В эфире собственного YouTube-шоу он отметил, что пока что у его семьи есть деньги.

Белый пояснил, что пока жил и работал в России, успел создать финансовую подушку безопасности за счет бизнеса и концертов. По его оценкам, накоплений хватит еще на четыре года беспечной жизни. Однако тут же добавил, что в будущем все может измениться. Комик заявил о готовности работать курьером, так как переживает за судьбу своей дочери.

За границей Белый столкнулся с бюрократическими трудностями, например поиском квартиры. Без вида на жительство, контракта на работу и местных банковских карт арендодатели редко сдают хорошее жилье. В итоге Руслан снимает помещение за €3000 в месяц (около 300 тыс. рублей).

Продюсер Павел Рудченко считает, что Белый никому не нужен за границей. С его точки зрения, никакой причастности российских властей к отмене концертов стендапера за рубежом не может быть. «Кому он там нужен? Чтобы консул в Таиланде или в Индонезии поехал в клуб и попросил отменить выступление? Это страшилки, чтобы обвинить во всех своих невзгодах и поражениях Россию, во всем начинают видеть русский след. Это попахивает ограниченностью», — сказал Руденко NEWS.ru.

Что Белый говорил об СВО

В начале СВО Белый раскритиковал на стендап-концерте решение о начале спецоперации на Украине. После этого координатор отделения ЛДПР в Воронеже Павел Большов обратился в региональный СК с просьбой проверить выступление стендапера на экстремизм.

«Поражает безразличие и скрытая ненависть к своим соотечественникам. Особого цинизма высказываниям прибавляет наличие у Белого Руслана Викторовича воинского звания капитана и медали „За отличие в военной службе“ третьей степени», — прокомментировал слова комика Большов.

Позже общественники движения «Ветераны России» направили обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой также проверить комика на призывы к экстремизму. По их данным, Белый резко заявил, что «Киев не собирался первым нападать на Россию».

В 2024 году Белого оштрафовали, так как он опубликовал на платформе «Дзен» информацию, не указав при этом статус иноагента.

«Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей», — говорится в сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

