Возвращение в кино, «Монастырь-2», долги: как сейчас живет Ивлеева

Критик Александр Горбунов сообщил, что блогер, актриса и телеведущая Анастасия Ивлеева возвращается на экраны впервые после скандальной «голой» вечеринки. Правда ли, что звезда снялась во втором сезоне «Монастыря», что известно о жизни артистки?
Правда ли, что Ивлеева возвращается на экраны
В беседе с «Абзацем» телекритик Александр Горбунов рассказал, что артистка снималась во втором сезоне сериала «Монастырь».
«Настя Ивлеева снималась во втором сезоне сериала „Монастырь“. Мне это подтвердили несколько членов съемочной группы в неофициальной беседе. Конечно, официально это не заявили», — сообщил Горбунов.
Критик отметил, что на данный момент неизвестно, войдут ли сцены с Ивлеевой в окончательную версию сериала.
«Факт, что ее допустили до съемок, говорит о многом», — считает критик.
Он также добавил, что продюсеры других вынужденно оказавшихся на полке после «голой» вечеринки проектов, где снималась актриса, рассчитывают выпустить их в скором времени.
Релиз второго сезона сериала «Монастырь» запланирован на 2026 год.
Резонансная вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор». Дресс-кодом мероприятия, которое посетили многие звезды, выбрали almost naked (в переводе с английского — «почти голый»).
После того как фото знаменитостей попали в Сеть, общественники возмутились их откровенными костюмами и фривольным поведением. Проведение «голой» вечеринки в условиях спецоперации назвали неуместным и вызывающим.
Ивлеева после скандала лишилась всех рекламных контрактов, закрыла свой бизнес по производству чипсов и газировки, а также стала реже появляться в соцсетях.
Как сейчас складывается личная жизнь Ивлеевой
В декабре 2024 года известная телеведущая объявила о своем втором браке. Ее избранником стал Филипп Бегак, ведущий телеканала «Культура» и предприниматель.
Его дедушка — знаменитый советский писатель Юлиан Семенов, а бабушка — дочь детской писательницы Наталии Кончаловской и падчерица Сергея Михалкова. Родители Филиппа — архитектор и телеведущий Алексей Бегак и художница Дарья Семенова.
Пара поженилась в тихой атмосфере без привлечения внимания публики. Молодожены отметили, что событие было праздником для них самих и не являлось инструментом пиара.
Недавно стало известно, что Анастасия решила оставить девичью фамилию после второго замужества, следует из постов в ее аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, когда она пришла вместе с мужем оформить читательский билет в Российской национальной библиотеке, там уже был билет от 2009 года с ее фамилией.
«Мы пригнали с мужем получать читательские билеты. <…> И когда я зашла фоточку щелкнуть и зарегаться, мне сказали, что билетик-то уже имеется, с 2009 года. Но, разумеется, устарел», — написала Ивлеева.
Также она показала старую фотографию, сохранившуюся в библиотеке. Для сравнения она опубликовала фото и нового читательского билета.
Сколько и кому задолжала Ивлеева
9 января ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что Ивлеева имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой по своему ИП в размере 53 тыс. рублей. Ранее блогер погасила крупный налоговый долг в размере 11,3 млн рублей.
«Ивлеева Анастасия имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 53 тыс. 554 рубля по ее ИП», — уточнил источник.
В сентябре издание Forbes писало, что Ивлеева понесла многомиллионные потери из-за скандальной вечеринки. По подсчетам экспертов, блогер лишилась 400 млн рублей годового дохода, поскольку с ней прекратили сотрудничество все рекламодатели. Отмечается, что после этого Ивлеева жила за счет накоплений.
Кроме того, по данным Forbes, на фоне скандала она потеряла более 1,2 млн подписчиков в соцсетях.
Сама Ивлеева также заявила, что она осталась без друзей из Москвы после вечеринки, добавив, что ни с кем из них не поддерживает связь.
«И слава богу. Все так, как и должно быть», — добавила она.
Читайте также:
Карьера, алкоголизм и депрессия, поддержка СВО: как живет Дмитрий Харатьян
Извинения перед украинцами, смерть мужа, Лепс: как живет Тина Кароль
Много ярких романов и один развалившийся брак: с кем встречалась Бузова