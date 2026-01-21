Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 03:50

Возвращение в кино, «Монастырь-2», долги: как сейчас живет Ивлеева

Анастасия Ивлеева Анастасия Ивлеева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Критик Александр Горбунов сообщил, что блогер, актриса и телеведущая Анастасия Ивлеева возвращается на экраны впервые после скандальной «голой» вечеринки. Правда ли, что звезда снялась во втором сезоне «Монастыря», что известно о жизни артистки?

Правда ли, что Ивлеева возвращается на экраны

В беседе с «Абзацем» телекритик Александр Горбунов рассказал, что артистка снималась во втором сезоне сериала «Монастырь».

«Настя Ивлеева снималась во втором сезоне сериала „Монастырь“. Мне это подтвердили несколько членов съемочной группы в неофициальной беседе. Конечно, официально это не заявили», — сообщил Горбунов.

Критик отметил, что на данный момент неизвестно, войдут ли сцены с Ивлеевой в окончательную версию сериала.

«Факт, что ее допустили до съемок, говорит о многом», — считает критик.

Он также добавил, что продюсеры других вынужденно оказавшихся на полке после «голой» вечеринки проектов, где снималась актриса, рассчитывают выпустить их в скором времени.

Релиз второго сезона сериала «Монастырь» запланирован на 2026 год.

Резонансная вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор». Дресс-кодом мероприятия, которое посетили многие звезды, выбрали almost naked (в переводе с английского — «почти голый»).

После того как фото знаменитостей попали в Сеть, общественники возмутились их откровенными костюмами и фривольным поведением. Проведение «голой» вечеринки в условиях спецоперации назвали неуместным и вызывающим.

Ивлеева после скандала лишилась всех рекламных контрактов, закрыла свой бизнес по производству чипсов и газировки, а также стала реже появляться в соцсетях.

Как сейчас складывается личная жизнь Ивлеевой

В декабре 2024 года известная телеведущая объявила о своем втором браке. Ее избранником стал Филипп Бегак, ведущий телеканала «Культура» и предприниматель.

Его дедушка — знаменитый советский писатель Юлиан Семенов, а бабушка — дочь детской писательницы Наталии Кончаловской и падчерица Сергея Михалкова. Родители Филиппа — архитектор и телеведущий Алексей Бегак и художница Дарья Семенова.

Пара поженилась в тихой атмосфере без привлечения внимания публики. Молодожены отметили, что событие было праздником для них самих и не являлось инструментом пиара.

Недавно стало известно, что Анастасия решила оставить девичью фамилию после второго замужества, следует из постов в ее аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, когда она пришла вместе с мужем оформить читательский билет в Российской национальной библиотеке, там уже был билет от 2009 года с ее фамилией.

«Мы пригнали с мужем получать читательские билеты. <…> И когда я зашла фоточку щелкнуть и зарегаться, мне сказали, что билетик-то уже имеется, с 2009 года. Но, разумеется, устарел», — написала Ивлеева.

Также она показала старую фотографию, сохранившуюся в библиотеке. Для сравнения она опубликовала фото и нового читательского билета.

Сколько и кому задолжала Ивлеева

9 января ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что Ивлеева имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой по своему ИП в размере 53 тыс. рублей. Ранее блогер погасила крупный налоговый долг в размере 11,3 млн рублей.

«Ивлеева Анастасия имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 53 тыс. 554 рубля по ее ИП», — уточнил источник.

В сентябре издание Forbes писало, что Ивлеева понесла многомиллионные потери из-за скандальной вечеринки. По подсчетам экспертов, блогер лишилась 400 млн рублей годового дохода, поскольку с ней прекратили сотрудничество все рекламодатели. Отмечается, что после этого Ивлеева жила за счет накоплений.

Кроме того, по данным Forbes, на фоне скандала она потеряла более 1,2 млн подписчиков в соцсетях.

Сама Ивлеева также заявила, что она осталась без друзей из Москвы после вечеринки, добавив, что ни с кем из них не поддерживает связь.

«И слава богу. Все так, как и должно быть», — добавила она.

Анастасия Ивлеева
телеведущие
актрисы
Россия
шоу-бизнес
«голая» вечеринка
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
