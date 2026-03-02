Зимняя Олимпиада — 2026
«Не про Россию гадости говорить»: Галкина поймали на страхе перед Израилем

Продюсер Дзюник: Галкин молчит об Иране из страха быть изгнанным из Израиля

Максим Галкин Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российские артисты, переехавшие в Израиль, в том числе комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), не стали публично комментировать удары Израиля и США по Ирану, сообщил продюсер Леонид Дзюник в беседе с aif.ru. По его словам, звезды опасаются быть изгнанными.

Они молчат, потому что предатели. Это же не про Россию гадости говорить, из Израиля их за такое сразу выгонят. Только они скажут что-то против, и 24 часа не успеют пройти, как их выдворят из страны. Это не радушная Россия, — заявил Дзюник.

Ранее певица Алла Пугачева отправила супругу Галкину несколько эмодзи-сердечек на фоне ударов Ирана по Кипру. Сообщение Примадонна опубликовала под последней публикацией комика в соцсетях с концерта в Лондоне, где он с поклонниками поздравил свою жену с первым днем весны.

Между тем стало известно, что жертвами ударов США и Израиля по Ирану стали не менее 555 человек. Спасатели уточнили, что атакам подвергся 131 городской округ страны.

