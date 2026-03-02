Россиянина обвинили в продаже сим-карт на Украину

Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 17:07

Жителя Смоленской области обвинили в продаже сим-карт на Украину

Житель Смоленской области задержан по подозрению в продаже сим-карт на Украину, сообщило РИА Новости со ссылкой на УФСБ. Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что мужчина получил за это $300 (23,2 тыс.руб.) в криптовалюте.

Мужчина из корыстных побуждений оформлял на подконтрольные ему коммерческие организации SIM-карты, которые впоследствии передавал на территорию Украины злоумышленникам для совершения мошеннических звонков гражданам Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, устанавливающий порядок оформления сим-карт для детей. Документ обязывает родителей уведомлять оператора о передаче своей сим-карты ребенку. Также операторам предстоит вносить сведения о несовершеннолетних абонентах и используемых ими номерах в специальную информационную систему.

Кроме того, зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил в Совете Федерации, что телефонные мошенники научились обходить законодательные ограничения на количество сим-карт, оформляя их на умерших граждан. По его словам, объем серых и нелегальных сим-карт на рынке практически не сократился.

