Россиян обяжут сообщать о «детских» SIM-картах

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, вводящий правила оформления так называемых детских SIM-карт, передает ТАСС. Согласно новым правилам, родители должны будут информировать оператора связи, если передают свою SIM-карту ребенку.

Кроме того, операторы должны будут вносить данные о несовершеннолетних пользователях и переданных им SIM-картах в специальную информационную систему. Операторы будут обязаны применять дополнительные меры защиты для таких абонентов, чтобы предотвратить преступления с использованием средств связи. это решение даст возможность вовремя пресекать попытки преступников вовлечь ребенка в мошенническую схему.

Тем временем Роскомнадзор подтвердил ограничения на работу Telegram. Там отметили, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.

По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова, Telegram необходимо легализоваться на территории России. Тогда, по его словам, прекратятся блокировки и замедления.