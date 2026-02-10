Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 15:02

В Госдуме посоветовали Дурову взять пример с TikTok

Депутат Свинцов: руководству Telegram нужно взять пример с TikTok

Telegram необходимо легализоваться на территории России, и тогда прекратятся блокировки и замедления, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, руководству мессенджера следует взять пример с TikTok.

Мне кажется, если Роскомнадзор решил напомнить руководству Telegram о том, что нужно соблюдать весь комплекс российского законодательства, то он действует абсолютно правильно. Мы наблюдаем, что руководство Telegram очень жестко критикует различные решения, включая европейских властей. <…> Напомню, ситуацию с TikTok, когда власти США заставили их выделиться в отдельное юрлицо на территории США. Китайцы согласились, пошли на все требования. <…> Telegram тоже должен для себя принять решение. Я уверен по этому пути пойдут все страны, у которых есть суверенитет, — сказал спикер.

Он добавил, что мессенджер, скорее всего, не платит налоги. По словам собеседника, Telegram зарабатывает огромные деньги.

С какой стати эти деньги где-то там тратятся богатыми олигархами на яхты, виллы и т. д. Посмотрите, как живет сам Дуров. Я считаю это абсолютно правильные действия со стороны РКН, — заключил Свинцов.

Ранее сообщалось, что Таганский районный суд Москвы зарегистрировал восемь административных протоколов против Telegram. По каждому из нарушений предусмотрен штраф в размере до 8 млн рублей.

