10 февраля 2026 в 14:44

Мессенджеру Telegram грозят штрафы до 64 млн рублей по восьми протоколам

Суд в Москве зарегистрировал восемь протоколов в отношении Telegram

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Таганский районный суд Москвы зарегистрировал восемь административных протоколов против Telegram, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. По каждому из нарушений предусмотрен штраф в размере до 8 млн рублей. Рассмотрения состоятся 11 февраля.

Семь протоколов касаются неудаления запрещенной в России информации (ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ). За каждое подобное правонарушение мессенджеру грозит штраф от 3 млн до 8 млн рублей.

Еще один протокол составлен за повторное неисполнение обязанности по мониторингу контента в социальной сети и ограничению доступа к запрещенным материалам (ч. 3 ст. 13.50 КоАП РФ). За это нарушение также предусмотрен штраф от 4 млн до 8 млн рублей.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что между российской властью и руководством Telegram идут переговоры. Он уточнил, что целью диалога является выполнение мессенджером законодательства РФ без применения крайних мер.

