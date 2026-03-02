Почему не работает Telegram сегодня, 2 марта: замедление, когда заблокируют

Сегодня, 2 марта, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно о замедлении мессенджера? Могут ли его разблокировать или приложение ждет полная блокировка?

Где не работает Telegram 2 марта

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 2 марта, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, фото и видео.

Порядка 23% сообщений о сбоях в работе Telegram 2 марта приходятся на Москву, 12% — на Санкт-Петербург, 8% — на Красноярский край и Московскую область, 6% — на Краснодарский край и Нижегородскую область, 5% — на Новосибирскую и Омскую области, 3% — на Приморский край, Вологодскую, Воронежскую и Оренбургскую области, 2% — на Кузбасс, Ханты-Мансийский автономный округ, Липецкую, Челябинскую, Самарскую, Волгоградскую и Смоленскую области.

Почему не работает Telegram 2 марта

Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения в отношении Telegram в связи с тем, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — отметили в ведомстве.

Замедление Telegram осуществляется на основе требований федерального законодательства, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации, в том числе детской порнографии, о распространении наркотиков и других. <…> По нашим данным, иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram, что стало еще одним фактором», — уточнил он.

По словам главы комитета по информполитике Сергея Боярского, Telegram намеренно не следует российским законам.

«Платформа Telegram на протяжении многих лет намеренно не выполняет законы Российской Федерации, не выполняет законные требования регуляторов в части удаления запрещенной информации, в части локализации персональных данных наших граждан», — заявил он.

Кроме того, в Роскомнадзоре сообщили, что Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам интернет-пробива нелегально распространять персональные данные россиян, в том числе в формате «досье на человека».

Могут ли снять ограничения с Telegram

Сергей Боярский заверил, что Telegram сможет продолжить работу в РФ, если выполнит все требования российского законодательства. Соответствующее заявление было сделано в программе «Партком».

В ответ на вопрос депутата Андрея Исаева о том, есть ли у Telegram шанс остаться в России «или его все равно будут выжимать, потому что у нас есть свой [национальный мессенджер] МАХ», Боярский ответил: «Конечно, останется».

Когда могут заблокировать Telegram в России

Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники из нескольких ведомств сообщил, что Роскомнадзор с 1 апреля приступит к тотальной блокировке Telegram.

«По данным наших собеседников из нескольких ведомств, с этой даты РКН приступит к тотальной блокировке мессенджера. Применяться мера будет на территории всей России: приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы», — говорится в сообщении канала.

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов не исключает, что Telegram могут признать экстремистским через месяц-полтора.

«Если Telegram в ближайший месяц-полтора не примет необходимые меры, а именно не начнет взаимодействовать с Роскомнадзором и ФСБ по противодействию террористическим угрозам, считаю возможным со стороны ФСБ принять исчерпывающие меры для признания Telegram экстремистской организацией», — заявил парламентарий.

