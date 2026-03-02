Масштабные сбои зафиксированы в сервисах ФНС и Роскомнадзора

Сервисы Федеральной налоговой службы и Роскомнадзора столкнулись с масштабным сбоем, следует из данных на сайте DownDetector. Что касается ФНС, то 40% обращений касались мобильного приложения, 28% — работы сайта и еще 27% — личного кабинета.

В сервисе Роскомнадзора в 88% случаев не открывается сайт, еще 5% жалоб касаются личного кабинета. Остальные неполадки распределились между общим сбоем (3%), мобильным приложением (1%) и работой сервиса в целом (1%).

Больше всего жалоб на работу ФНС поступило из Кировской области — 9%, затем следуют Вологодская (6%) и Брянская (5%). Еще 4% сообщений пришлись на Новосибирскую область и Санкт-Петербург.

Чаще всего о сбоях в работе сервиса Роскомнадзора сообщали жители Республики Коми и Тюменской области — по 4%. На долю пользователей из Приморского края и Республики Адыгея пришлось по 3% сообщений. Еще 3% жалоб поступило из Новосибирской области.

Ранее в работе нейросети DeepSeek произошел сбой. Пользователи жаловались, что сервер не отвечал, был занят или перегружен. Проблемы в большинстве случаев испытывают жители Новосибирской области.