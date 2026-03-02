Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 09:29

Масштабные сбои зафиксированы в сервисах ФНС и Роскомнадзора

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сервисы Федеральной налоговой службы и Роскомнадзора столкнулись с масштабным сбоем, следует из данных на сайте DownDetector. Что касается ФНС, то 40% обращений касались мобильного приложения, 28% — работы сайта и еще 27% — личного кабинета.

В сервисе Роскомнадзора в 88% случаев не открывается сайт, еще 5% жалоб касаются личного кабинета. Остальные неполадки распределились между общим сбоем (3%), мобильным приложением (1%) и работой сервиса в целом (1%).

Больше всего жалоб на работу ФНС поступило из Кировской области — 9%, затем следуют Вологодская (6%) и Брянская (5%). Еще 4% сообщений пришлись на Новосибирскую область и Санкт-Петербург.

Чаще всего о сбоях в работе сервиса Роскомнадзора сообщали жители Республики Коми и Тюменской области — по 4%. На долю пользователей из Приморского края и Республики Адыгея пришлось по 3% сообщений. Еще 3% жалоб поступило из Новосибирской области.

Ранее в работе нейросети DeepSeek произошел сбой. Пользователи жаловались, что сервер не отвечал, был занят или перегружен. Проблемы в большинстве случаев испытывают жители Новосибирской области.

Роскомнадзор
ФНС
сбои
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мишустин анонсировал индексацию социальных пенсий
Россиян предупредили о подорожании цветов в преддверии 8 Марта
Актриса Снигирь «подсела» на магний из-за потопа
Стало известно о состоянии единственного выжившего в Прикамье туриста
В Кузбассе предъявлено обвинение по делу об убийстве двух человек
В США раскрыли, какую слабость Трампа обличила ситуация с Ираном
«Лечь под США»: политолог о вероятности участия Европы в войне против Ирана
Раскрыты новые подробности дела о теракте на Крымском мосту
Причастный к теракту на Крымском мосту проведет остаток жизни в тюрьме
«Ставят ребром»: Медведчук объяснил, почему переговоры с Западом невозможны
Медведчук указал на промах Зеленского
Раскрыто, зачем Трамп на самом деле развязал войну с Ираном
В Госдуме ответили, по какому региону ударит блокада Ормузского пролива
Карякина исключили из рейтинга FIDE спустя два дня после возвращения в него
«Короля губ» нашли мертвым в отеле
Жители Кузбасса пожаловались на торчащие штыри на пути в местную школу
Нутрициолог объяснила, какие продукты лучше всего есть весной
Гудок грузовика спас мужчину от огромного медведя
«Над нами военный самолет»: россияне в ОАЭ описали обстановку после ударов
Россиянка пришла в магазин с ведрами и обчистила витрины с сыром
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.