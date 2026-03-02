Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 10:23

Россиян предупредили о подорожании цветов в преддверии 8 Марта

Ассоциация «Теплицы России»: стоимость цветов перед 8 Марта вырастет на 20%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стоимость цветов в преддверии Международного женского дня вырастет на 15–20%, заявила «Парламентской газете» заместитель гендиректора ассоциации «Теплицы России» Юлия Панова. По ее словам, цены на эту продукцию повышаются отчасти из-за антироссийских санкций.

Санкции затронули транспортировку цветочной продукции, возможность осуществлять прямые платежи, введен запрет на поставку посадочного материала в нашу страну. Эти моменты мешают значительному росту отечественного производства цветов и затрудняют импортные поставки. Кроме того, на рынок перед 8 Марта надо предоставить цветов в несколько раз больше, чем в обычный период, и при этом в очень короткий срок. Это требует больших финансовых затрат, — объяснила Панова.

Она уточнила, что для этого нужно привлечь сверхштатную рабочую силу, арендовать резервные складские помещения, заказать дополнительный транспорт для доставки цветов и не только. Все это реализуют, как правило, за счет кредитных средств. По словам эксперта, все эти нюансы повышают себестоимость цветочной продукции в праздники, и так происходит каждый год.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов заявил, что в 2026 году минимальная цена на букет цветов в крупных торговых сетях России возросла на 7% и достигла 449 рублей. Для сравнения: в прошлом году минимальная стоимость начиналась от 419 рублей.

