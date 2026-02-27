Названа минимальная стоимость букета в 2026 году АКОРТ: минимальная стоимость букета в 2026 году составила 449 рублей

В 2026 году минимальная цена на букет цветов в крупных торговых сетях России возросла на 7% и достигла 449 рублей, сообщил председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Для сравнения: в прошлом году минимальная стоимость начиналась от 419 рублей, передает ТАСС.

В прошлом году минимальная стоимость букета начиналась от 419 рублей, сейчас она выросла на 7%, до 449 рублей, — сказал Богданов.

Стоимость бюджетного букета из свежих цветов за последний год увеличилась на 3,5%. Если ранее он стоил 869 рублей, то теперь его цена составляет 899 рублей. Цены на отдельные товары тоже подверглись изменениям: одиночные розы теперь можно приобрести по цене от 185 рублей за штуку, а цветочные композиции в стакане стоят от 199 рублей.

В крупных торговых сетях можно найти от семи до восьми видов букетов. Среди них представлены монобукеты из роз, кустовых роз и хризантем, а также разнообразные цветочные композиции из живых цветов. Ассортимент магазинов зависит от времени года и популярных праздников.

Ранее сообщалось, что в преддверии 8 Марта стоимость тюльпанов выросла почти на 7%, и средний букет из 15 стеблей теперь стоит около 3600 рублей. В то же время цены на розы снизились на 9% — средняя цена такого букета составляет 4500 рублей.