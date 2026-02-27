Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 09:13

Названа минимальная стоимость букета в 2026 году

АКОРТ: минимальная стоимость букета в 2026 году составила 449 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В 2026 году минимальная цена на букет цветов в крупных торговых сетях России возросла на 7% и достигла 449 рублей, сообщил председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Для сравнения: в прошлом году минимальная стоимость начиналась от 419 рублей, передает ТАСС.

В прошлом году минимальная стоимость букета начиналась от 419 рублей, сейчас она выросла на 7%, до 449 рублей, — сказал Богданов.

Стоимость бюджетного букета из свежих цветов за последний год увеличилась на 3,5%. Если ранее он стоил 869 рублей, то теперь его цена составляет 899 рублей. Цены на отдельные товары тоже подверглись изменениям: одиночные розы теперь можно приобрести по цене от 185 рублей за штуку, а цветочные композиции в стакане стоят от 199 рублей.

В крупных торговых сетях можно найти от семи до восьми видов букетов. Среди них представлены монобукеты из роз, кустовых роз и хризантем, а также разнообразные цветочные композиции из живых цветов. Ассортимент магазинов зависит от времени года и популярных праздников.

Ранее сообщалось, что в преддверии 8 Марта стоимость тюльпанов выросла почти на 7%, и средний букет из 15 стеблей теперь стоит около 3600 рублей. В то же время цены на розы снизились на 9% — средняя цена такого букета составляет 4500 рублей.

цветы
цены
рост
букеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Воронеже решили судьбу трех молодых людей по делу о диверсии на ж/д путях
Смоленский суд рассмотрит вопрос об аресте подозреваемого в пропаже девочки
Терапевт развеяла главный и самый опасный миф о пиве
Выяснилась причина бума нелегальных домов престарелых
Путин принял новое решение по малому бизнесу в России
Путин поручил включить сервисы мониторинга глюкозы в белые списки
Путин дал важное поручение по тепловым сетям в России
Россиянина задержали за помощь ВСУ в нанесении ударов по военным объектам
В РФ выпустили первый учебник по беспилотникам для учеников 10-11 классов
В России могут начать продавать еще один тип товаров через «Почту России»
Появились подробности о состоянии найденной девочки из Смоленска
«У меня нет времени»: Зеленский сделал неожиданное признание
«Арестовали подельника»: экс-премьер о шатком положении Зеленского
Дмитриев назвал кринжовым сарказм французских чиновников
Калюжный вернулся в армию после выхода в свет
Власти ЛНР рассказали о последствиях ночной атаки ВСУ
Россиян предупредили об отказах во въезде в одну страну ЕС даже с визой
Овчинский: дом для участников программы реновации появится в Преображенском
ООН призвали проверить связь фонда Зеленской с делом Эпштейна
Названа минимальная стоимость букета в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.