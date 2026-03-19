Стало известно, на сколько выросли международные резервы России за неделю

Стало известно, на сколько выросли международные резервы России за неделю Международные резервы РФ за неделю выросли на $1 млрд и составили $803,2 млрд

Международные резервы России на 13 марта 2026 года составили $803,2 млрд, следует из материалов Банка России. За неделю они увеличились на $1 млрд (83,1 млрд рублей).

Международные резервы по состоянию на конец дня 13 марта 2026 года составили $803,2 млрд, увеличившись за неделю на $1 млрд, или на 0,1%, в основном из-за положительной переоценки, — говорится в сообщении.

Для сравнения, на 6 марта объем резервов составлял $802,2 млрд. Рекордный показатель в $826,8 млрд был отмечен 30 января.

Ранее сообщалось, что за неделю золотые резервы России сократились на $8,9 млрд (703,7 млрд рублей) и достигли отметки в $802,2 млрд к 6 марта. На 27 февраля объем резервов составлял $811,1 млрд. Причины этого снижения остаются неясными.

До этого начальник главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов заявил, что золотовалютные резервы России находятся на территории страны. Рекордный рост стоимости золотых резервов в 2025 году связан с динамикой мировых цен на золото, при этом физический объём запасов оставался стабильным.