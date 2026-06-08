Основатель рок-группы «Зодчие» вспомнил забавную историю с Боярским

Основатель рок-группы «Зодчие» Юрий Давыдов вспомнил в беседе с KP.RU, как разозлил актера и музыканта Михаила Боярского во время съемок клипа «Живем дальше!». Артист принял в нем участие в качестве приглашенной звезды.

Забавная история произошла с Боярским. Мы договорились в Питере со студией [о съемках клипа], я заехал за Михаилом Сергеевичем на машине. Он вышел из дома в не слишком концертном виде — был в черной морской пилотке. Сели в машину. Он вдруг спрашивает: «Сейчас мы запишем песню, а когда будут съемки?». Я отвечаю, что прямо сейчас. С его неподражаемой интонацией раздается несколько непечатных тирад в мой адрес. На полдороги мы разворачиваем машину, возвращаемся к нему домой. Через 10 минут выходит уже не Михаил Сергеевич, а Боярский! В очках, шляпе, бодрый, энергичный, голос звенит, глаз горит, — рассказал Давыдов.

Ранее Боярский в седьмой раз стал дедушкой — у его старшего сына Сергея родился пятый ребенок. По предварительной информации, в конце февраля текущего года у политика на свет появился мальчик. Имя новорожденного пока держится в тайне. Жена Боярского-старшего, Лариса Луппиан, подтвердила факт рождения ребенка.